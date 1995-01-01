Месси к Рождеству забил в сезоне 6 голов. Это его худший показатель за 14 лет

У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на текущий момент шесть голов в сезоне. Это его худший показатель за последние 14 лет.

До нынешней кампании Месси к Рождеству не забивал меньше десяти мячей.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе.

Он провел 11 игр в чемпионате, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.

Безголевая серия аргентинца в Лиге 1 – 5 матчей.

Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу ударов в штангу