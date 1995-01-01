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    Месси к Рождеству забил в сезоне 6 голов. Это его худший показатель за 14 лет

    У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на текущий момент шесть голов в сезоне. Это его худший показатель за последние 14 лет.

    До нынешней кампании Месси к Рождеству не забивал меньше десяти мячей.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в августе.
    • Он провел 11 игр в чемпионате, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.
    • Безголевая серия аргентинца в Лиге 1 – 5 матчей.

    Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу ударов в штангу

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер B/R Football

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12125

      Литейный4 1 час назад

      Это значит Меся игрок одной команды(Барсы). И в любой другой он дупель пусто. А теперь сравните с Роналду, который в любом клубе выходит в лидеры и забивает десятками голы. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +55473

      portero 1 час назад

      Сдулся Месси чуток и не факт что сможет сильно добавить...

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      Рейтинг: +1887

      ItalianFootball > portero 1 час назад

      Я не фанат его, но смена обстановки для такого чуть ли не интроверта, думаю сказалась.

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      Рейтинг: +8961

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Всё все прекрасно видят.
      Поэтому и резонанс вызывают выборы лауреата Золотого мяча и лучшего гола в ЛЧ. Похоже спонсоры проплачивают эти номинации, а против фактов не попрёшь.

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      Рейтинг: +11144

      Fusballer 2 часа назад

      Фигня. На следующий ЗМ наиграл уже.

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