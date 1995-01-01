Месси к Рождеству забил в сезоне 6 голов. Это его худший показатель за 14 лет

Это значит Меся игрок одной команды(Барсы). И в любой другой он дупель пусто. А теперь сравните с Роналду, который в любом клубе выходит в лидеры и забивает десятками голы. Гыгыгы
У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на текущий момент шесть голов в сезоне. Это его худший показатель за последние 14 лет.
До нынешней кампании Месси к Рождеству не забивал меньше десяти мячей.
- Месси перешел в «ПСЖ» в августе.
- Он провел 11 игр в чемпионате, забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.
- Безголевая серия аргентинца в Лиге 1 – 5 матчей.
Месси – лидер сезона Лиги 1 по числу ударов в штангу