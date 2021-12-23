Азмун – игрок года в России по версии «СЭ», Дзюба – 8-й, Головин – 10-й

«Спорт-Экспресс» опубликовал собственную версию лучших игроков 2021 года в России.

Первое место занял нападающий «Зенита» Сердар Азмун, набравший в голосовании 140 баллов.

В топ-3 также вошли партнер иранца по команде Клаудиньо (136) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (98).