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  • Азмун – игрок года в России по версии «СЭ», Дзюба – 8-й, Головин – 10-й

Азмун – игрок года в России по версии «СЭ», Дзюба – 8-й, Головин – 10-й

23 декабря 2021, 08:14
16

«Спорт-Экспресс» опубликовал собственную версию лучших игроков 2021 года в России.

Первое место занял нападающий «Зенита» Сердар Азмун, набравший в голосовании 140 баллов.

В топ-3 также вошли партнер иранца по команде Клаудиньо (136) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (98).

  • Номинантами были все футболисты, выступающие в РПЛ в этом году, а также россияне, играющие за границей.
  • Лучшего выбирали 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.
  • В прошлом году награду получил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Акинфеев Игорь Азмун Сердар Клаудиньо
Комментарии (16)
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САДЫЧОК
1640236719
Вот такие спецы , оценивают Наш футбол ! Позорище !
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ilichkadr
1640237777
Если речь о лучших игроках 2021 года в России, то с какого перепугу в списке Головин? Было бы логичным увидеть его во французском списке.
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piligrim1986
1640239687
ща у артемки бомбанет)))
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Дима Цэ
1640240468
Причём тут Головин?
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Garrincha58
1640241780
по мне так в РПЛ вообще нет кого можно выделить все такие серые посредственности
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isakkobelini
1640242828
Азмун единственный футболист РПЛ на которого есть спрос в Европе
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Axe111
1640249850
Причём тут Головин?????? Он что в России играет?!?!?!? Максимально бесполезный РЕЙТИНГ ЛОЛ
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zafo68
1640250380
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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zigbert
1640264573
Азмун пожалуй заслужил но вот Клаудиньо, при всей его уникальности, провел в Зените всего 4 месяца.
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ItalianFootball
1640329917
А Дзюба все дальше. Сливают дедушку из медиа и спорт пространства.
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