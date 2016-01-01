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    Азмун – игрок года в России по версии «СЭ», Дзюба – 8-й, Головин – 10-й

    «Спорт-Экспресс» опубликовал собственную версию лучших игроков 2021 года в России.

    Первое место занял нападающий «Зенита» Сердар Азмун, набравший в голосовании 140 баллов.

    В топ-3 также вошли партнер иранца по команде Клаудиньо (136) и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (98).

    • Номинантами были все футболисты, выступающие в РПЛ в этом году, а также россияне, играющие за границей.
    • Лучшего выбирали 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики.
    • В прошлом году награду получил экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии15
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      Рейтинг: +264

      isakkobelini 30 минут назад

      Азмун единственный футболист РПЛ на которого есть спрос в Европе

      0
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      Рейтинг: +12072

      Литейный4 35 минут назад

      Первые 2 строчки заслуженные. Дальше можно тасовать колоду. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15456

      Garrincha58 47 минут назад

      по мне так в РПЛ вообще нет кого можно выделить все такие серые посредственности

      1
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    • ...
      Рейтинг: +777

      Дима Цэ 1 час назад

      Причём тут Головин?

      2
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      Рейтинг: +11104

      Fusballer 1 час назад

      Клаудиньо полгода всего сыграл, ЛЧ просрал.

      0
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      Рейтинг: +13315

      ilichkadr > Fusballer 1 час назад

      В ЛЧ свои рейтинги.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7569

      piligrim1986 1 час назад

      ща у артемки бомбанет)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8805

      "supermax" > piligrim1986 25 минут назад

      еще три дня интервью о том, что первую строчку должны занимать большие футболисты

      1
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      Рейтинг: +97

      КУКУШКА 1 час назад

      Газпром и суда дрочильника приписал)))

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      Рейтинг: +13315

      ilichkadr 1 час назад

      Если речь о лучших игроках 2021 года в России, то с какого перепугу в списке Головин? Было бы логичным увидеть его во французском списке.

      1
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      Рейтинг: +5041

      Виталий Орехов 2 часа назад

      Административный ресурс делает все возможное, чтобы Сердар продлил контракт с Зенитом. В принципе, можно понять.

      0
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      Рейтинг: +3381

      tarasofka 2 часа назад

      так. я тут очередной незаслуженный 2х-недельный бан отбыл, только вышел на свободу. надо что-нибудь написать про спартак, а то соскучился по хрякам)

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      Рейтинг: +3861

      ziborock > tarasofka 1 час назад

      Не продырявили то в бане?!)))

      1
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      Рейтинг: +97

      КУКУШКА > ziborock 23 минуты назад

      Дырявый зенит

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