Бабаев – о 4-м месте ЦСКА в РПЛ: «Мы должны быть выше»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление команды в первой части сезона.

«Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но, как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвeрку с минусом. Мы должны быть выше», – сказал Бабаев.

ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.

Отставание от идущего 2-м «Сочи» – 1 очко.

ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Сочи».

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