Бабаев – о 4-м месте ЦСКА в РПЛ: «Мы должны быть выше»

Бабаеву нужно "спасибо" арбитрам сказать за то, что ЦСКА так высоко забрался. Если быне их помощь, был бы ЦСКА 8-м или 9-м.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление команды в первой части сезона.
«Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но, как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвeрку с минусом. Мы должны быть выше», – сказал Бабаев.
- ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
- Отставание от идущего 2-м «Сочи» – 1 очко.
- ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Сочи».
Бабаев: «Закрытие стадиона ЦСКА? Надеемся на адекватное решение»