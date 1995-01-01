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    Бабаев – о 4-м месте ЦСКА в РПЛ: «Мы должны быть выше»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступление команды в первой части сезона.

    «Конечно, получилась противоречивая первая часть сезона. Но, как сказал главный тренер, наверное, можно поставить четвeрку с минусом. Мы должны быть выше», – сказал Бабаев.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
    • Отставание от идущего 2-м «Сочи» – 1 очко.
    • ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с «Сочи».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2851

      Бухбух 51 минуту назад

      Бабаеву нужно "спасибо" арбитрам сказать за то, что ЦСКА так высоко забрался. Если быне их помощь, был бы ЦСКА 8-м или 9-м.

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      Рейтинг: +363

      СуперПАВ9 1 час назад

      Че за тупое болобольство должны они

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      Рейтинг: +23559

      vladimir-7 1 час назад

      Бомбардир, Сочи не 2-ой, а 3-ий.

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