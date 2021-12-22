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    «Монако» выпустил фильм в честь десятилетия президентства Рыболовлева

    В этом году исполняется десять лет со дня покупки российским миллиардером «Монако». По этому поводу клуб выпустил 26-минутный фильм, отразив основные моменты жизни команды при россиянине.

    Показан путь из Лиги 2 к чемпионскому титулу в Лиге 1. Одним из спикеров выступил экс-форвард «Монако» Килиан Мбаппе.

    • 55-летний Рыболовлев входит в 20-ку богатейших людей России.
    • «Монако» стал чемпионом Франции в 2017 году.
    • Сейчас команда идет в Лиге 1 на 8-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Монако»

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    22.12.2021 10:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12583

      Cleaner 22 декабря, 11:33

      УЖУЛИЛ у государства УРАЛКАЛИЙ и на Российские(наши с вами) деньги понтует в Европе. ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ все, не сажать, а отправить жить в Монако. Пусть там СВОИМ ТРУДОМ станет миллиардером...(

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      Рейтинг: +5047

      Виталий Орехов > Cleaner 22 декабря, 20:20

      +100500!!! Одним абзацем раскрыли проблему нашей страны!

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      Рейтинг: +586

      alefreddy 22 декабря, 11:21

      Лучше патриот наши клубы поднимал

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      Рейтинг: +12583

      Cleaner > alefreddy 22 декабря, 11:34

      Он жулик. Это понятие не совместимо с патриотизмом...

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