«Монако» выпустил фильм в честь десятилетия президентства Рыболовлева

В этом году исполняется десять лет со дня покупки российским миллиардером «Монако». По этому поводу клуб выпустил 26-минутный фильм, отразив основные моменты жизни команды при россиянине.

Показан путь из Лиги 2 к чемпионскому титулу в Лиге 1. Одним из спикеров выступил экс-форвард «Монако» Килиан Мбаппе.