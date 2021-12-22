«Монако» выпустил фильм в честь десятилетия президентства Рыболовлева

УЖУЛИЛ у государства УРАЛКАЛИЙ и на Российские(наши с вами) деньги понтует в Европе. ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ все, не сажать, а отправить жить в Монако. Пусть там СВОИМ ТРУДОМ станет миллиардером...(
В этом году исполняется десять лет со дня покупки российским миллиардером «Монако». По этому поводу клуб выпустил 26-минутный фильм, отразив основные моменты жизни команды при россиянине.
Показан путь из Лиги 2 к чемпионскому титулу в Лиге 1. Одним из спикеров выступил экс-форвард «Монако» Килиан Мбаппе.
- 55-летний Рыболовлев входит в 20-ку богатейших людей России.
- «Монако» стал чемпионом Франции в 2017 году.
- Сейчас команда идет в Лиге 1 на 8-м месте.