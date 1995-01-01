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    Шиманьски полностью восстановится к первому сбору «Динамо»

    Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

    • Поляк пропустил заключительный матч этого года против «Зенита» (1:1) из-за сильного ушиба.
    • Позднее ему сделали операцию в Германии, удалив паховую грыжу.
    • В текущем сезоне Шиманьски забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.

    «У него несерьезная травма. Он уже выполняет беговые тренировки каждый день. И можно с уверенностью на сто процентов говорить, что Себастьян полностью восстановится к первому тренировочному сбору «Динамо», – сказал агент.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +779

      Борисыч1 1 час назад

      Ура!!! Тебя не хватало в последнем матче, с тобой мы бы вздрючили зенитку!

      1
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      Рейтинг: +2340

      Ziklop > Борисыч1 15 минут назад

      иди себе вздрочни, мусорок говняный.

      0
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      Рейтинг: -125

      diamondfan 1 час назад

      https://burnmetal.ru/

      0
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      Рейтинг: +473

      111Hunter111 1 час назад

      Отличная новость.

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