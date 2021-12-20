Шиманьски полностью восстановится к первому сбору «Динамо»

Мариуш Пекарски, агент полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьски, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

Поляк пропустил заключительный матч этого года против «Зенита» (1:1) из-за сильного ушиба.

Позднее ему сделали операцию в Германии, удалив паховую грыжу.

В текущем сезоне Шиманьски забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.

«У него несерьезная травма. Он уже выполняет беговые тренировки каждый день. И можно с уверенностью на сто процентов говорить, что Себастьян полностью восстановится к первому тренировочному сбору «Динамо», – сказал агент.