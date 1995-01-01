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    «Манчестер Сити» побил клубный рекорд 92-летней давности по числу голов в чемпионате за год

    В 18-м туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0.

    Команда Хосепа Гвардиолы достигла отметки в 105 забитых мячей в Премьер-лиге в 2021 году.

    Это лучший результат в истории клуба по голам в чемпионате за календарный год.

    Предыдущий рекорд был установлен в 1929 году – тогда «Сити» отличился 104 раза.

    «Сити» установил рекорд чемпионата Англии, победив в 34 матчах за год

    «Ньюкасл» повторил антирекорд АПЛ, пропустив 79 голов за год

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    Источник: Opta

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