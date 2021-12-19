У «Челси» четыре полевых игрока в запасе на матч с «Вулверхэмптоном». АПЛ отказала в переносе матча

«Челси» просил у АПЛ перенести матч 18-го тура против «Вулверхэмптона» в связи со вспышкой коронавируса в команде. Лига эту просьбу отвергла.

В итоге в запасе «Челси» на матч присутствует два вратаря и четыре полевых футболиста (Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль и Росс Баркли).