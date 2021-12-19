У «Челси» четыре полевых игрока в запасе на матч с «Вулверхэмптоном». АПЛ отказала в переносе матча

Что то мне это сильно напоминает... Значит поступила правильно АПЛ, как и РПЛ: нужно было прививаться, где все клоуны, притаились Посмотрим с каким счётом Вулверхамптон обыграет десять детей
«Челси» просил у АПЛ перенести матч 18-го тура против «Вулверхэмптона» в связи со вспышкой коронавируса в команде. Лига эту просьбу отвергла.
В итоге в запасе «Челси» на матч присутствует два вратаря и четыре полевых футболиста (Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль и Росс Баркли).
- Матч начнется в 17:00 по Москве.
- АПЛ – худшая лига из топ-5 европейских по проценту вакцинированных игроков.
- У «Вулверхэмптона» вакцинированы все игроки.