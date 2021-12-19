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    У «Челси» четыре полевых игрока в запасе на матч с «Вулверхэмптоном». АПЛ отказала в переносе матча

    «Челси» просил у АПЛ перенести матч 18-го тура против «Вулверхэмптона» в связи со вспышкой коронавируса в команде. Лига эту просьбу отвергла.

    В итоге в запасе «Челси» на матч присутствует два вратаря и четыре полевых футболиста (Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль и Росс Баркли).

    • Матч начнется в 17:00 по Москве.
    • АПЛ – худшая лига из топ-5 европейских по проценту вакцинированных игроков.
    • У «Вулверхэмптона» вакцинированы все игроки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Telegraph

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +579

      BuenosArgentina 1 час назад

      Что то мне это сильно напоминает... Значит поступила правильно АПЛ, как и РПЛ: нужно было прививаться, где все клоуны, притаились Посмотрим с каким счётом Вулверхамптон обыграет десять детей

      0
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      Рейтинг: +11051

      Fusballer 1 час назад

      А почему другим можно переносить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13140

      Skull_Boy 1 час назад

      Все из-за паспорта Абрама

      2
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      Рейтинг: +579

      BuenosArgentina > Skull_Boy 1 час назад

      то есть против Абрама потому-что у него российский паспорт ?

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