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    Гол Месси – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

    УЕФА через голосование болельщиков определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Его автор – форвард «ПСЖ» Лионель Месси.

    Речь идет о мяче в ворота «Манчестер Сити».

    • В голосовании приняло участие более 200 тысяч человек.
    • Голы «Зенита» в топ-10 не попали.
    • Лига чемпионов возобновится в феврале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +761

      JI e x a 6 минут назад

      И в чём он лучший? Самое красивое в этом голе - это пас пяткой Неймара. Если уж на то пошло, то гол Винисиуса в разы сложнее. Или Алекс Теллес. Помешались уже на своём Месси.

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      Рейтинг: +183

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 49 минут назад

      В 2022 ЗМ снова меьски за гол!!!
      УЕФА позор.

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