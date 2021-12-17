Гол Месси – лучший на групповом этапе Лиги чемпионов

И в чём он лучший? Самое красивое в этом голе - это пас пяткой Неймара. Если уж на то пошло, то гол Винисиуса в разы сложнее. Или Алекс Теллес. Помешались уже на своём Месси.
УЕФА через голосование болельщиков определил лучший гол группового этапа Лиги чемпионов. Его автор – форвард «ПСЖ» Лионель Месси.
Речь идет о мяче в ворота «Манчестер Сити».
- В голосовании приняло участие более 200 тысяч человек.
- Голы «Зенита» в топ-10 не попали.
- Лига чемпионов возобновится в феврале.
Лучший гол группового этапа!Более 200 тысяч голосов, и победителем становится... #UCLGOTGS #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/CXxQDUUmoc— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 17, 2021