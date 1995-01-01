Ракицкий готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Зените»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года. По его условиям, годовой оклад украинца составляет 2,5 миллиона евро.

Переговоры о новом договоре пока не стартовали. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.