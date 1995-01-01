Ракицкий готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Зените»

У 8 футболистов Зенита будущим летом заканчиваются контракты, некоторые из них в связи с возрастом вынуждены будут пойти на понижение зарплаты.
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года. По его условиям, годовой оклад украинца составляет 2,5 миллиона евро.
Переговоры о новом договоре пока не стартовали. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.
- Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
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