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    Ракицкий готов снизить зарплату, чтобы остаться в «Зените»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может пойти на понижение зарплаты ради продления контракта с клубом.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2022 года. По его условиям, годовой оклад украинца составляет 2,5 миллиона евро.

    Переговоры о новом договоре пока не стартовали. Скорее всего, к этому вопросу вернутся в январе.

    • Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 21:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4958

      Semenycch 2 минуты назад

      У 8 футболистов Зенита будущим летом заканчиваются контракты, некоторые из них в связи с возрастом вынуждены будут пойти на понижение зарплаты.

      0
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      Рейтинг: +4427

      R_a_i_n 15 минут назад

      Даже сниженную зарплату нигде не будут ему платить. Газпром задрал ведомсти у нас.

      0
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      Рейтинг: +240

      v.v.navashinsky 20 минут назад

      Все Ярослав,никому не нужен,оказывается,кроме"Зенита"!!!

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