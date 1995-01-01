Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

Хороший тренер. Достойно выбран лучшим. Мои поздравления Динамикам. У нас тоже был грамотный немец Тедеско - не удержали. Теперь расхлебываем.
РПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам ноября и декабря.
Этого звания удостоился Сандро Шварц из московского «Динамо».
Столичная команда под руководством немца победила в четырех из пяти матчей, а также сыграла вничью с лидирующим «Зенитом» (1:1).
- «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в таблице РПЛ.
- За Шварца единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».