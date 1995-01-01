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    Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

    РПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам ноября и декабря.

    Этого звания удостоился Сандро Шварц из московского «Динамо».

    Столичная команда под руководством немца победила в четырех из пяти матчей, а также сыграла вничью с лидирующим «Зенитом» (1:1).

    • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 2-м месте в таблице РПЛ.
    • За Шварца единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +31044

      oyabun 4 минуты назад

      Хороший тренер. Достойно выбран лучшим. Мои поздравления Динамикам. У нас тоже был грамотный немец Тедеско - не удержали. Теперь расхлебываем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8570

      САДЫЧОК 16 минут назад

      Он вообще Лучший !
      Не плохо выглядят Осинькин и Федотов !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8855

      Alekxei Z. 18 минут назад

      Наверно правильный выбор.
      Да и выбирать не из кого. В футбол играю только Динамо , КС и Зенит (местами), остальные мучаются.

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