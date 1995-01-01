Шварц признан лучшим тренером РПЛ в ноябре и декабре

РПЛ назвала лучшего тренера лиги по итогам ноября и декабря.

Этого звания удостоился Сандро Шварц из московского «Динамо».

Столичная команда под руководством немца победила в четырех из пяти матчей, а также сыграла вничью с лидирующим «Зенитом» (1:1).