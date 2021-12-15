Зинченко – о 7:0 с «Лидсом»: «Ребята были в огне!»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Лидсом» (7:0) в 17-м туре АПЛ.
«Ребята были в огне! Невероятная атмосфера на «Этихаде», – написал украинец в инстаграме.
- «Ман Сити» укрепил лидерство в АПЛ, оторвавшись от «Ливерпуля» на четыре очка.
- У команды Юргена Клоппа матч в запасе.
- «Сити» забил 500-й гол в АПЛ при Хосепе Гвардиоле в 207-м матче. Он побил рекорд Клоппа.
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Источник: инстаграм Александра Зинченко