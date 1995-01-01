«Локомотив» – самая грубая команда сезона РПЛ

Ещё две таблицы, по судейским ошибкам
1. В чью пользу
2. Пострадавшие
Официально признанные посмотреть.
«Локомотив» лидирует в сезоне РПЛ по количеству фолов и желтых карточек. Вследствие этого статистический сервис Opta дает москвичам наибольший индекс грубости среди всех команд турнира.
«Локомотив» за 18 матчей сфолил 256 раз и получил 56 желтых карточек.
- Вместе с тем «Локомотив» имеет в сезоне РПЛ наибольший процент пропущенных голов со стандартов (16%).
- «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
- Чемпионат возобновится в феврале.
Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»