Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «Локомотив» – самая грубая команда сезона РПЛ

    «Локомотив» лидирует в сезоне РПЛ по количеству фолов и желтых карточек. Вследствие этого статистический сервис Opta дает москвичам наибольший индекс грубости среди всех команд турнира.

    «Локомотив» за 18 матчей сфолил 256 раз и получил 56 желтых карточек.

    • Вместе с тем «Локомотив» имеет в сезоне РПЛ наибольший процент пропущенных голов со стандартов (16%).
    • «Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 18 туров.
    • Чемпионат возобновится в феврале.

    Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:41
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +437

      хряк СМ 13 минут назад

      Ещё две таблицы, по судейским ошибкам
      1. В чью пользу
      2. Пострадавшие
      Официально признанные посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8824

      Alekxei Z. 14 минут назад

      Локо действительно стал очень грубо играть.
      Наверно установка тренера играть жёстче , плотнее, но наши горе-футболисты это понимают , как приказ надо ху...ить по ногам.
      Спартак всегда входит в "зону особого внимания" у некоторых судей. Можно же в лёгкую на ЖК пол-состава посадить, тут и ВАР не указ.
      Ну и надо признать , что некоторые карточки Кофрие и Соболя исключительно по глупости игроков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      хряк СМ 20 минут назад

      Самой грубой команде могут и не дать карты.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4305

      R_a_i_n 1 час назад

      Если собрать все то, что не додали некоторым командам, таблица поменяется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10984

      Fusballer 1 час назад

      Локо и Спартак - самые грубые. Зенит, как всегда, самые нежные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23365

      vladimir-7 > Fusballer 35 минут назад

      Ведущего игрока команды РПЛ после игры со спартаком спросили, чем объяснить, что так тяжело сложилась эта
      игра, несмотря на то, что вы убедительно выиграли? Ответ:
      " потому, что игроки команды спартак играли как свиньи".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6301

      vladik12 2 часа назад

      Скажите спасибо Баре за это.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92143
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68294
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru