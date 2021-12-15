«Локомотив» – самая грубая команда сезона РПЛ

«Локомотив» лидирует в сезоне РПЛ по количеству фолов и желтых карточек. У команды наибольший индекс грубости в лиге согласно статистическому сервису Opta.

«Локомотив» за 18 матчей сфолил 256 раз и получил 56 желтых карточек.

Вместе с тем «Локомотив» имеет в сезоне РПЛ наибольший процент пропущенных голов со стандартов (16%).

«Локо» занимает 6-е место в таблице РПЛ после 18 туров.

Чемпионат возобновится в феврале.

Цорн: «Зимой покупки у «Локомотива» будут, но какие именно – не скажу»