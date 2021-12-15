АПЛ. «Ман Сити» забил семь безответных мячей «Лидсу» и укрепил лидерство

«Манчестер Сити» разгромил «Лидс» в матче 17-го тура АПЛ. Хозяева забили семь безответных мячей.

Дубль оформил полузащитник Кевин Де Брюйне. Фил Фоден и Рияд Марез забили по голу и отдали по одной голевой передаче.

«Ман Сити» укрепил лидерство в АПЛ, оторвавшись от «Ливерпуля» на четыре очка. У команды Юргена Клоппа матч в запасе.

Англия. АПЛ. 17-й тур

Манчестер Сити – Лидс – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Фоден, 8; 2:0 – Грилиш, 13; 3:0 – Де Брюйне, 32; 4:0 – Марез, 49; 5:0 – Де Брюйне, 62; 6:0 – Стоунз, 74; 7:0 – Аке, 78.

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