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    АПЛ. «Ман Сити» забил семь безответных мячей «Лидсу» и укрепил лидерство

    «Манчестер Сити» разгромил «Лидс» в матче 17-го тура АПЛ. Хозяева забили семь безответных мячей.

    Дубль оформил полузащитник Кевин Де Брюйне. Фил Фоден и Рияд Марез забили по голу и отдали по одной голевой передаче.

    «Ман Сити» укрепил лидерство в АПЛ, оторвавшись от «Ливерпуля» на четыре очка. У команды Юргена Клоппа матч в запасе.

    Англия. АПЛ. 17-й тур

    Манчестер Сити – Лидс – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Фоден, 8; 2:0 – Грилиш, 13; 3:0 – Де Брюйне, 32; 4:0 – Марез, 49; 5:0 – Де Брюйне, 62; 6:0 – Стоунз, 74; 7:0 – Аке, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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