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Шиманьски прооперирован в немецкой клинике

14 декабря 2021, 23:50
3

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прооперирован в Германии. Ранее ему был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа».

«Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.

Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов», – сообщает пресс-служба «Динамо».

  • В текущем сезоне поляк забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.
  • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2026 года.
  • Рыночная стоимость Шиманьски – 8 миллионов евро.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Шиманьски Себастьян
Комментарии (3)
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Борисыч1
1639541431
Не слышно было о паховой грыже. Значит, вовремя хватились.
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FanatSerj
1639557202
Здоровья и скорейшего выздоровления. Лесового бы ещё поскорее увидеть на поле, да и того же Лаксальта, а то только только вписался в основу и травма.
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portero
1639566557
Ну вот, всё-таки болячка была другая... а не зверская игра Кротова! Артист как глашатаи динамовские...
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