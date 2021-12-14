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    Шиманьски прооперирован в немецкой клинике

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прооперирован в Германии. Ранее ему был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа».

    «Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.

    Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов», – сообщает пресс-служба «Динамо».

    • В текущем сезоне поляк забил 5 голов и сделал 6 ассистов в 17 играх.
    • Его контракт с «Динамо» истекает летом 2026 года.
    • Рыночная стоимость Шиманьски – 8 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    14.12.2021 23:50
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