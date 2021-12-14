Шиманьски прооперирован в немецкой клинике

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прооперирован в Германии. Ранее ему был поставлен диагноз «двухсторонняя паховая грыжа».

«Решением тренерского и медицинского штабов было решено провести оперативное вмешательство во время зимней паузы в первенстве.

Возвращение футболиста в строй ожидается к началу январских сборов», – сообщает пресс-служба «Динамо».