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  • Жоаозиньо: «Цель «Сочи» на сезон – бороться за чемпионство»

Жоаозиньо: «Цель «Сочи» на сезон – бороться за чемпионство»

14 декабря 2021, 09:59
4

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о целях команды на сезон после победы над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»!

Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», – сказал Жоаозиньо.

  • «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
  • В прошлом сезоне команда заняла 5-е место в чемпионате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Жоаозиньо
Комментарии (4)
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житель СПб
1639465672
Ну-ну... 3 место - самое то!
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sochi-2013
1639472040
Жора, скромнее надо быть или бороться за каждое очко, а так 3-е место предел.
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portero
1639473063
Хорошо сказано, но лавка коротка. Всем здоровья, тогда может и поборетесь...
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serglider
1639491240
Будем реалистами! То что сочинцы "отскочили" от Спартака это только благодаря косоглазым и кривоногим соперникам... По игре, спартаковцы должны были спокойно забивать 2-3 мяча и без суеты доигрывать матч, получилось что свои многочисленные моменты москвичи профукали, а Сочи выжал из своих по максимуму. В противном случае пришлось бы констатировить, что Сочи концовку перед перерывом провалил, так как до этой встречи в трех играх не одержал ни одной победы. Виной тому короткая скамейка запасных и ограниченное количество высококлассных игроков способных заменить выбывших и уставших... А без этого будут такие провальные матчи, когда сочинцы будут терять очки, при своей неплохой игре.
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