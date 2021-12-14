Жоаозиньо: «Цель «Сочи» на сезон – бороться за чемпионство»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о целях команды на сезон после победы над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.
«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»!
Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», – сказал Жоаозиньо.
- «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
- В прошлом сезоне команда заняла 5-е место в чемпионате.
Источник: «Спорт-Экспресс»