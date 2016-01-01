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    Жоаозиньо: «Цель «Сочи» на сезон – бороться за чемпионство»

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о целях команды на сезон после победы над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

    «Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»!

    Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», – сказал Жоаозиньо.

    • «Сочи» поднялся с 6-го на 3-е место в РПЛ.
    • В прошлом сезоне команда заняла 5-е место в чемпионате.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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