Жоаозиньо: «Цель «Сочи» на сезон – бороться за чемпионство»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о целях команды на сезон после победы над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ.

«Отличные впечатления после игры, очень рад победе! Мы остались в меньшинстве, было важно удержать три очка. Всегда приятно обыгрывать «Спартак»!

Довольны ли мы третьим местом? Конечно, но мы не должны на этом останавливаться. Наша цель на этот сезон — бороться за чемпионство. Мы знаем, что это очень тяжело, но мы сделаем все, чтобы добиться своей мечты», – сказал Жоаозиньо.