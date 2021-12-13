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  • Гендиректор «Спартака»: «Решение по Витории примет совет директоров. Задачи на сезон, возможно, будут скорректированы»

Гендиректор «Спартака»: «Решение по Витории примет совет директоров. Задачи на сезон, возможно, будут скорректированы»

13 декабря 2021, 22:27
10

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о результатах команды, задачах на сезон, будущем главного тренера Руя Витории и назначении нового спортивного директора.

– «Спартак» продолжает бороться за чемпионство – он всегда борется за титул. Но задачи, поставленные перед командой на сезон, возможно, будут скорректированы. Также наши задачи – проход в 1/8 финала Лиги Европы и выход в финал Кубка.

– Какие итоги года для «Спартака»?

– Позитивны наши результаты в Лиге Европы. У нас была задача выйти в 1/16 финала, вышли в 1/8. Это достижение команды.

Безусловно, промежуточные итоги чемпионата оцениваем как негативные, неудовлетворительные. Были позитивные моменты, поражения, отсутствие удачи как сегодня.

Можно констатировать факт: в чемпионате команда нестабильна. Нужно в дальнейшем работать над ее стабильностью, чтобы она одинаково стабильна показывала себя и в играх с «Наполи», и в играх с «Легией», и в играх с «Нижнем Новгородом» и «Сочи».

«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача – бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины.

– Назначение спортивного директора и будущее Витории?

- Определенность более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Могут ли быть какие-то назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное – подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (10)
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Slavan62
1639424067
Вы голосуйте, а решение примет подруга Федуна
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paracetamol
1639424105
Задача на год было чемпионство, а изменят ее на не вылет в ФНЛ.
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derrik2000
1639425962
"«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача – бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины." ЁПВАШУМАТЬ!!! Ещё причины неизвестны??? Ещё их искать будете??? Как нипричёмыш??? ВСЕМ, практически всем болелам эти причины глаза уже мозолят, а им, видите ли, неизвестны. "Дядя Петя, ты дурак?" (с)
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Andrew01
1639426529
3 мин-ета и Витория уволен большинством голосов. Зарема умеет убеждать)
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sobaka120982
1639427934
Теперь задача не чемпионство, а скорее сохранить прописку
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alefreddy
1639430209
сезон провален чего тут лозунги и пустые обещания давать чистить и усиливать команду надо а не тренеров менять
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житель СПб
1639465412
Вот врут то! Это при том, что команде о его отставке сообщили еще в октябре?!
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