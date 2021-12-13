Гендиректор «Спартака»: «Решение по Витории примет совет директоров. Задачи на сезон, возможно, будут скорректированы»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о результатах команды, задачах на сезон, будущем главного тренера Руя Витории и назначении нового спортивного директора.

– «Спартак» продолжает бороться за чемпионство – он всегда борется за титул. Но задачи, поставленные перед командой на сезон, возможно, будут скорректированы. Также наши задачи – проход в 1/8 финала Лиги Европы и выход в финал Кубка.

– Какие итоги года для «Спартака»?

– Позитивны наши результаты в Лиге Европы. У нас была задача выйти в 1/16 финала, вышли в 1/8. Это достижение команды.

Безусловно, промежуточные итоги чемпионата оцениваем как негативные, неудовлетворительные. Были позитивные моменты, поражения, отсутствие удачи как сегодня.

Можно констатировать факт: в чемпионате команда нестабильна. Нужно в дальнейшем работать над ее стабильностью, чтобы она одинаково стабильна показывала себя и в играх с «Наполи», и в играх с «Легией», и в играх с «Нижнем Новгородом» и «Сочи».

«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача – бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины.

– Назначение спортивного директора и будущее Витории?

- Определенность более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Могут ли быть какие-то назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное – подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды.