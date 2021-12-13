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    Гендиректор «Спартака»: «Решение по Витории примет совет директоров. Задачи на сезон, возможно, будут скорректированы»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о результатах команды, задачах на сезон, будущем главного тренера Руя Витории и назначении нового спортивного директора.

    – «Спартак» продолжает бороться за чемпионство – он всегда борется за титул. Но задачи, поставленные перед командой на сезон, возможно, будут скорректированы. Также наши задачи – проход в 1/8 финала Лиги Европы и выход в финал Кубка.

    – Какие итоги года для «Спартака»?

    – Позитивны наши результаты в Лиге Европы. У нас была задача выйти в 1/16 финала, вышли в 1/8. Это достижение команды.

    Безусловно, промежуточные итоги чемпионата оцениваем как негативные, неудовлетворительные. Были позитивные моменты, поражения, отсутствие удачи как сегодня.

    Можно констатировать факт: в чемпионате команда нестабильна. Нужно в дальнейшем работать над ее стабильностью, чтобы она одинаково стабильна показывала себя и в играх с «Наполи», и в играх с «Легией», и в играх с «Нижнем Новгородом» и «Сочи».

    «Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача – бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины.

    – Назначение спортивного директора и будущее Витории?

    - Определенность более-менее есть. Мы в этом плане движемся. Думаю, в ближайшее время спортивный блок у нас будет усилен.

    На совете директоров прежде всего будут подведены итоги первой части сезона. Могут ли быть какие-то назначения? Сейчас не могу комментировать этот вопрос.

    Решение по Витории будет принимать совет директоров в самое ближайшее время. Но главное – подведение итогов первой части сезона. Дальше будем смотреть и реагировать. Клуб должен работать на благо команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2021 22:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3850

      sobaka120982 21 минуту назад

      Теперь задача не чемпионство, а скорее сохранить прописку

      0
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      Рейтинг: +1019

      Andrew01 44 минуты назад

      3 мин-ета и Витория уволен большинством голосов. Зарема умеет убеждать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18092

      derrik2000 54 минуты назад

      "«Спартак» не может не бороться за чемпионство. Именно поэтому мы и оцениваем негативно итоги РПЛ. Задача – бороться за чемпионство. Но этого не получилось. Сейчас нужно поискать причины."

      ЁПВАШУМАТЬ!!!
      Ещё причины неизвестны??? Ещё их искать будете???
      Как нипричёмыш???
      ВСЕМ, практически всем болелам эти причины глаза уже мозолят, а им, видите ли, неизвестны.

      "Дядя Петя, ты дурак?" (с)

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      Рейтинг: +12265

      Cleaner 1 час назад

      Гендиректор «Спартака»: «Задачи на сезон, возможно, будут скорректированы».
      Что, задача стать Чемпионом в год своего столетия УЖЕ снимается???

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      Рейтинг: +15032

      paracetamol 1 час назад

      Задача на год было чемпионство, а изменят ее на не вылет в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +179

      Slavan62 1 час назад

      Вы голосуйте, а решение примет подруга Федуна

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