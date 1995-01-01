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    Где смотреть «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 декабря

    В воскресенье, 12 декабря, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

    Игра пройдет на «ВТБ Арене».

    Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ (37 очков)», Динамо» занимает второе место (35 очков)
    • Игра первого круга завершилась со счетом 4:1 в пользу «Зенита».

    Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000 рублей!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32

      cheser2021 1 час назад

      КТО БОЛЕЕТ ЗА ЗЕНИТ У ТОГО ВСЕГДА СТОИТ)

      0
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      ...
      Рейтинг: +410

      haxxproxx > cheser2021 57 минут назад

      КТО БОЛЕЕТ ЗА ЗЕНИТ, У ТОГО ОЧКО ДЫМИТ!))

      0
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      Рейтинг: +410

      haxxproxx > cheser2021 51 минуту назад

      В мире нет команды хуже,
      Чем Зенит из финской лужи!

      0
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