Где смотреть «Динамо» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 12 декабря

В воскресенье, 12 декабря, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «ВТБ Арене».

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Премьер». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Начало – в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в РПЛ (37 очков)», Динамо» занимает второе место (35 очков)

Игра первого круга завершилась со счетом 4:1 в пользу «Зенита».

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