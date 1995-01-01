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    ЦСКА сообщил о компенсации фанатам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»

    Болельщики ЦСКА получат компенсации за неудобства, связанные с последними домашними матчами команды. После игры с «Зенитом» фанатов на несколько часов задержали на стадионе, а сегодняшняя встреча против «Арсенала» (2:0) прошла вовсе без зрителей.

    «Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.

    Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ЦСКА – «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.

    Владельцы абонементов, не попавшие на матч ЦСКА – «Арсенал» смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча», – написал ЦСКА.

    • После матча ЦСКА – «Зенит» десятки фанатов москвичей получили запрет на посещение стадионов за использование пиротехники.
    • Встреча ЦСКА – «Арсенал» прошла без зрителей из-за технической неготовности «ВЭБ Арены».
    • ЦСКА идет в РПЛ на 3-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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