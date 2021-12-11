ЦСКА сообщил о компенсации фанатам за матчи с «Зенитом» и «Арсеналом»

Болельщики ЦСКА получат компенсации за неудобства, связанные с последними домашними матчами команды. После игры с «Зенитом» фанатов на несколько часов задержали на стадионе, а сегодняшняя встреча против «Арсенала» (2:0) прошла вовсе без зрителей.

«Мы не можем оставить ситуацию, произошедшую на последних домашних матчах с «Зенитом» и «Арсеналом» без внимания и просим болельщиков принять наши извинения и ознакомиться с предусмотренной компенсацией.

Для посетителей секторов 203-206 трибуны «А» на матче ЦСКА – «Зенит» предусмотрен сертификат на 2000 рублей в официальный магазин ЦСКА и скидка 12% на абонемент следующего сезона.

Владельцы абонементов, не попавшие на матч ЦСКА – «Арсенал» смогут вернуть деньги, эквивалентные стоимости посещения этой игры, либо получат скидку 7% на абонемент следующего сезона, что превышает стоимость посещения сегодняшнего матча», – написал ЦСКА.