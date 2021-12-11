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  • РПЛ. Дубль Заболотного принес ЦСКА домашнюю победу над «Арсеналом»

РПЛ. Дубль Заболотного принес ЦСКА домашнюю победу над «Арсеналом»

11 декабря 2021, 18:21
17

В 18-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

Оба гола в составе москвичей забил нападающий Антон Заболотный, один из них – с пенальти.

ЦСКА благодаря победе поднялся с пятого на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» остался на 11-й строчке.

Россия. РПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Щенников, 89), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен (Кучаев, 22), Заболотный, Эджуке (Бистрович, 84).

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 39), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев (Луценко, 73), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Давиташвили (Бьорнстрем, 46), Марков.

Предупреждения: Дивеев, 69; Ахметов, 79 – Беляев, 49; Радакович, 75.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (17)
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Урия Гип
1639236681
Заболотный два раза в ворота попал. Аномалия.
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portero
1639236856
Антоха сальто делал? ЦСКА очки набирает!! теперь после перерыва , только увидим, кто на что будет способен....
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SunRomeS
1639237247
"ГОООЛ! Ну, не гений ли?! Заболотный делает ДЗЮБЛЬ! " Что это??? ))) С победой!!! ЦВБП
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GoLenaStop
1639237586
Арсенал был хорош!.. А парень из-за болота ещё лучше! Спасибо за игру командам. С ув.
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jek718875
1639239402
Этим дзюблем, АНТОША застолбил место в сборной пожизненно
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OOOVVV.
1639239440
Несомненно Антоша лучший, НО Игорь провёл 195-ый сухой матч в играх РПЛ, рекорд однако. В 2012 году будет 200 !!!!!
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житель СПб
1639245052
Пересмотрел много раз историю с пенальти в конце 1 тайма. Очень похоже на чистый пенальти, который судьи не поставили, в очередной раз пожалев ЦСКА - за счет других команд - Краснодара, Арсенала, НН и других.. При этом - пенальти ЦСКА очень неоднозначный. ЦСКА явно забрал в этом сезоне у других элитных команд право на благосклонность судей. Печально! Арсеналу - сочувствия.
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zigbert
1639249446
Игру пожалуй можно назвать равной. Но ЦСКА удалось использовать свои моменты. Акинфеев снова спасает команду. Пенальти на Заболотном был какой то глупый. ЦСКА с победой!
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ySS
1639250058
Какое же счастье брата Алексея, что у него есть такой топ-форвард, как ЗаБолотный!) ЦСКА с победой!
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Вомбат
1639255240
ЦСКА на фоне никакого Арсенала выглядел прилично. Но на самом деле это не ЦСКА был так уж хорош, а Арсенал откровенно плох.
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