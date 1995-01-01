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    РПЛ. Дубль Заболотного принес ЦСКА домашнюю победу над «Арсеналом»

    В 18-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

    Оба гола в составе москвичей забил нападающий Антон Заболотный, один из них – с пенальти.

    ЦСКА благодаря победе поднялся с пятого на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» остался на 11-й строчке.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Щенников, 89), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен (Кучаев, 22), Заболотный, Эджуке (Бистрович, 84).

    «Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 39), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев (Луценко, 73), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Давиташвили (Бьорнстрем, 46), Марков.

    Предупреждения: Дивеев, 69; Ахметов, 79 – Беляев, 49; Радакович, 75.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1908

      ПалкоВводецъ 27 минут назад

      Заболотный лимит голов выбрал на год вперед. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      Радио1000шумеров 34 минуты назад

      ЗеБолотный все равно как бревно играет, никакого индивидуального мастерства как у Эджуке, но в этом матче у него на 5 с + получилось. ЦСКА - с победой!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +759

      OOOVVV. 42 минуты назад

      Несомненно Антоша лучший, НО Игорь провёл 195-ый сухой матч в играх РПЛ, рекорд однако. В 2012 году будет 200 !!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +603

      jek718875 42 минуты назад

      Этим дзюблем, АНТОША застолбил место в сборной пожизненно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8249

      GoLenaStop 1 час назад

      Арсенал был хорош!..
      А парень из-за болота ещё лучше!
      Спасибо за игру командам.
      С ув.

      2
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      Рейтинг: +2126

      SunRomeS 1 час назад

      "ГОООЛ! Ну, не гений ли?! Заболотный делает ДЗЮБЛЬ! "
      Что это??? )))
      С победой!!!
      ЦВБП

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +55066

      portero 1 час назад

      Антоха сальто делал?
      ЦСКА очки набирает!! теперь после перерыва , только увидим, кто на что будет способен....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1397

      Урия Гип 1 час назад

      Заболотный два раза в ворота попал. Аномалия.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3776

      sobaka120982 > Урия Гип 1 час назад

      Три раза, один отменили

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      3meeeD > sobaka120982 1 час назад

      Удивлен блин)

      0
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      Рейтинг: +3782

      Бомбардиръ 1 час назад

      Молодцы, что победили)
      А теперь болельщики отправляются на зимнюю спячку))

      3
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