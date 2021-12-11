РПЛ. Дубль Заболотного принес ЦСКА домашнюю победу над «Арсеналом»

В 18-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

Оба гола в составе москвичей забил нападающий Антон Заболотный, один из них – с пенальти.

ЦСКА благодаря победе поднялся с пятого на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» остался на 11-й строчке.

Россия. РПЛ. 18-й тур

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Заболотный, 33; 2:0 – Заболотный, 76 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов (Щенников, 89), Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Бохинен (Кучаев, 22), Заболотный, Эджуке (Бистрович, 84).

«Арсенал»: Коченков, Смольников (Беляев, 39), Сокол, Степанов, Радакович, Гулиев (Луценко, 73), Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Давиташвили (Бьорнстрем, 46), Марков.

Предупреждения: Дивеев, 69; Ахметов, 79 – Беляев, 49; Радакович, 75.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ