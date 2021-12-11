Пономарев: «Матч ЦСКА – «Арсенал» будет весной. Оказывается, стадион не готов»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев сообщил о переносе матча 18-го тура РПЛ между московской командой и тульским «Арсеналом».

«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.

Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», – сказал Пономарев.