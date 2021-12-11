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  • Пономарев: «Матч ЦСКА – «Арсенал» будет весной. Оказывается, стадион не готов»

Пономарев: «Матч ЦСКА – «Арсенал» будет весной. Оказывается, стадион не готов»

11 декабря 2021, 12:18
9

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев сообщил о переносе матча 18-го тура РПЛ между московской командой и тульским «Арсеналом».

«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.

Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», – сказал Пономарев.

  • Матч ЦСКА – «Арсенал» запланирован на сегодня в 16:30 мск.
  • Сообщалось, что игру могут отменить из-за погодных условий или требований правоохранительных органов.
  • Решение о переносе встречи будет принято в ближайшие часы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Пономарев Владимир
Комментарии (9)
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portero
1639216593
Шоу силовиков продолжается, да все игры с минусовой температурой можно перенести на весну...
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пряник929
1639219026
А что по регламенту? Не готово основное поле, играем на запасном. Нет, приезжайте в Тулу. Несколько лет назад из-за непонравившегося поля в Туле матч перенесли в Москву, Аленичев в знак протеста дублеров выставил.. а что сейчас? Не могут обеспечить игру, значит техническое 0:3
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Vladislaf
1639224976
Да будет игра сегодня, уже офиц. подтвердили
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3meeeD
1639225184
****** он ****** так уверенно )Ну по старой традиции бы в решётку накидать ему)за п здесь ***** бьют
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