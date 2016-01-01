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    Пономарев: «Матч ЦСКА – «Арсенал» будет весной. Оказывается, стадион не готов»

    Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев сообщил о переносе матча 18-го тура РПЛ между московской командой и тульским «Арсеналом».

    «Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.

    Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», – сказал Пономарев.

    • Матч ЦСКА – «Арсенал» запланирован на сегодня в 16:30 мск.
    • Сообщалось, что игру могут отменить из-за погодных условий или требований правоохранительных органов.
    • Решение о переносе встречи будет принято в ближайшие часы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +193

      3meeeD 1 час назад

      ****** он ****** так уверенно )Ну по старой традиции бы в решётку накидать ему)за п здесь ***** бьют

      0
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      Рейтинг: +174

      Vladislaf 1 час назад

      Да будет игра сегодня, уже офиц. подтвердили

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      Рейтинг: +2640

      пряник929 2 часа назад

      А что по регламенту? Не готово основное поле, играем на запасном. Нет, приезжайте в Тулу. Несколько лет назад из-за непонравившегося поля в Туле матч перенесли в Москву, Аленичев в знак протеста дублеров выставил.. а что сейчас? Не могут обеспечить игру, значит техническое 0:3

      2
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      Рейтинг: +55061

      portero 3 часа назад

      Шоу силовиков продолжается, да все игры с минусовой температурой можно перенести на весну...

      2
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      Рейтинг: +8553

      САДЫЧОК > portero 2 часа назад

      Лучше при минус 10 играть , чем при плюс 32

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      Рейтинг: +23301

      vladimir-7 > portero 1 час назад

      ... с 15 марта, не раньше.

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      Рейтинг: +23301

      vladimir-7 > САДЫЧОК 1 час назад

      Если днем +30 градусов, то играть надо рано утром или поздно вечером, но главное, летом, а не зимой.

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      Рейтинг: +8553

      САДЫЧОК > vladimir-7 54 минуты назад

      Ты не прав. Тот . кто играл скажет тебе , что при плюс 32 -это вешалка...а при минус 10 ..больно только ногам.

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      Рейтинг: +23301

      vladimir-7 > САДЫЧОК 41 минуту назад

      Да не надо играть +30, пишу же, рано утром или поздно , вечером, когда +18 градусов.

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