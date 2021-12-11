Пономарев: «Матч ЦСКА – «Арсенал» будет весной. Оказывается, стадион не готов»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев сообщил о переносе матча 18-го тура РПЛ между московской командой и тульским «Арсеналом».
«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной. Оказывается, стадион не готов – не работают камеры видеонаблюдения.
Никто и не будет ничего говорить. Прошла между ними такая команда, чтобы не распространяться особо. Конечно, информация должна быть обязательно. Сказали бы – игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится. Они тоже нервничают и планируют свой день», – сказал Пономарев.
- Матч ЦСКА – «Арсенал» запланирован на сегодня в 16:30 мск.
- Сообщалось, что игру могут отменить из-за погодных условий или требований правоохранительных органов.
- Решение о переносе встречи будет принято в ближайшие часы.
Источник: «Спорт-Экспресс»