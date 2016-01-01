Дуглас Сантос – лучший защитник в этом сезоне ЛЧ по числу передач под удар

мне кажется в полузащите он лучше играет , зря Семак его бровкой ограничивает и на место защитника ставит.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сделал 14 передач под удар в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Это лучший показатель среди всех защитников в ЛЧ и на три передачи больше, чем у ближайшего преследователя – Жоау Канселу из «Ман Сити». Топ-3 замыкает защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (9).
- В текущем сезоне Сантос провел 21 матч и сделал 3 ассиста.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.