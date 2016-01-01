Дуглас Сантос – лучший защитник в этом сезоне ЛЧ по числу передач под удар

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сделал 14 передач под удар в текущем сезоне Лиги чемпионов.

Это лучший показатель среди всех защитников в ЛЧ и на три передачи больше, чем у ближайшего преследователя – Жоау Канселу из «Ман Сити». Топ-3 замыкает защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (9).