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    Дуглас Сантос – лучший защитник в этом сезоне ЛЧ по числу передач под удар

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сделал 14 передач под удар в текущем сезоне Лиги чемпионов.

    Это лучший показатель среди всех защитников в ЛЧ и на три передачи больше, чем у ближайшего преследователя – Жоау Канселу из «Ман Сити». Топ-3 замыкает защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон (9).

    • В текущем сезоне Сантос провел 21 матч и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2224

      Ziklop 1 час назад

      мне кажется в полузащите он лучше играет , зря Семак его бровкой ограничивает и на место защитника ставит.

      1
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      Рейтинг: +10101

      knikos > Ziklop 35 минут назад

      Вот это точно ! Но ... после появления Вендела и Клаудиньо проблематично .

      0
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      Рейтинг: +4661

      AtticusFinch 1 час назад

      передачи защитника под удар? эту херню ещё кто то считает? а кто лучший полузащитник по сбросам аутов под навес?

      2
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      Рейтинг: +28

      НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ > AtticusFinch 1 час назад

      Так это газпром и считает цифры!!!
      Они на ,,, не нужны ни кому,кроме бомжарни

      0
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      Рейтинг: +4661

      AtticusFinch > НЕН ЦЕЛЕЙ В ЛЧ 1 час назад

      Вчера они конечно молодцы не спорю - но когда они с Ювентусом в Твиттере начали заигрывать...смотрелось конечно дешево....

      0
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      Рейтинг: +26386

      пьяныйхоровод > AtticusFinch 53 минуты назад

      Но ведь кто-то лучшие команды в "тик-туке" рассчитывает . Надож своё величие хоть чем-то доказывать .( и "звание" народной )

      1
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      Рейтинг: +4119

      _Marqella_ 1 час назад

      Сантоса в Гамбурге купили.когда тот ещё во второй бундеслиге играл...Очень качественный защитник...

      3
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      Рейтинг: +3524

      raritet 1 час назад

      Клаудиньо, Сантос и Барриос пожалуй что лучше всех выглядели в матче с Челси. Клаудиньо пожалуй лучшее приобретение за не такие большие деньги.

      5
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      Рейтинг: +10101

      knikos > raritet 32 минуты назад

      Здрассьте ! А Вендел ? Только он ушёл с поля вчера , как тут же застопорился выход через пас из обороны в атаку . По мне , так Вендел ключевой игрок , связывающий защитные и атакующие действия команды .

      0
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      Рейтинг: +10660

      Вомбат 2 часа назад

      А в РПЛ он, на мой взгляд, просто лучший защитник. Не по числу передач, а вообще.

      5
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