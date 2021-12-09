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  • Клаудиньо: «Зенит» закончил выступление в ЛЧ с высоко поднятой головой»

Клаудиньо: «Зенит» закончил выступление в ЛЧ с высоко поднятой головой»

9 декабря 2021, 10:40
8

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Клаудиньо, для «Зенита» Лига чемпионов закончилась. Сегодня команда провела очень яркий, эмоциональный матч против «Челси», что можете сказать об этом поединке?

– Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы провели хороший матч, сыграли результативно и ярко против «Челси».

Я доволен этой игрой, считаю, что мы можем ей гордиться. Сейчас все наши мысли – о предстоящей игре против «Динамо», но и Лига Европы также в наших мыслях.

– Чего сегодня не хватило «Зениту», чтобы победить?

– Я думаю, сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол. Сегодня нам противостоял «Челси». Это большой клуб, и у них было очень много моментов, которые они не смогли реализовать.

Я считаю, что мы достойно сыграли в атаке и хорошо действовали в обороне. Результат – положительный, в таком матче по-другому быть не могло.

– Благодаря вашему голу «Зенит» вернулся в игру. Что этот мяч значит для вас? Вы забили в ворота действующего победителя Лиги чемпионов.

– Я думаю, что это хороший гол, не так часто я забиваю головой. Я очень рад, что с помощью моего мяча мы смогли вернуться в игру, но это не только моя заслуга, ведь этому предшествовало, что вся команда заиграла иначе, более агрессивно.

Это абсолютно точно командное достижение. Я рад, что смог забить очередной мяч за «Зенит», но останавливаться нельзя, надо продолжать.

  • «Зенит» сравнял счет на 94-й минуте.
  • Из-за потери очков «Челси» лишился 1-го места в группе.

Семак – после ничьей 3:3 с «Челси»: «Соперник сыграл не на максимуме своих возможностей»

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Челси Клаудиньо
Комментарии (8)
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paracetamol
1639040867
Клаудиньо молодец, задал тон на атаку.
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Павелий
1639042074
Ну да, конечно. Голову-то поднял, но как был в коленно-локтевой позе, так и остался.
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andruhs
1639060243
КрасавЭц! Играет с отдачей, глаза горят, как в детстве, во дворе когда-то все играли... Не растерял.
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Garrincha58
1639083519
кому нужна эта вымученная ничья Семаку??? или Миллеру? да нет Ювентусу ну и конечно Динамикам, a вы потеряли двоих ключевых игроков потратили уйму сил и как теперь играть будете в воскресенье с хромым Дзюбой да ещё в такой мороз бразильцы будут вообще не удел
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Форвард 79
1639495488
О какой поднятой голове может идти речь?! Поднятая голова это у Ювентуса ПСЖ Баварии, а Вы так из под лобья зыркнули Работайте над собой и у Вас голова сама поднимется
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