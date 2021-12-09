Клаудиньо: «Зенит» закончил выступление в ЛЧ с высоко поднятой головой»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Клаудиньо, для «Зенита» Лига чемпионов закончилась. Сегодня команда провела очень яркий, эмоциональный матч против «Челси», что можете сказать об этом поединке?

– Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы провели хороший матч, сыграли результативно и ярко против «Челси».

Я доволен этой игрой, считаю, что мы можем ей гордиться. Сейчас все наши мысли – о предстоящей игре против «Динамо», но и Лига Европы также в наших мыслях.

– Чего сегодня не хватило «Зениту», чтобы победить?

– Я думаю, сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол. Сегодня нам противостоял «Челси». Это большой клуб, и у них было очень много моментов, которые они не смогли реализовать.

Я считаю, что мы достойно сыграли в атаке и хорошо действовали в обороне. Результат – положительный, в таком матче по-другому быть не могло.

– Благодаря вашему голу «Зенит» вернулся в игру. Что этот мяч значит для вас? Вы забили в ворота действующего победителя Лиги чемпионов.

– Я думаю, что это хороший гол, не так часто я забиваю головой. Я очень рад, что с помощью моего мяча мы смогли вернуться в игру, но это не только моя заслуга, ведь этому предшествовало, что вся команда заиграла иначе, более агрессивно.

Это абсолютно точно командное достижение. Я рад, что смог забить очередной мяч за «Зенит», но останавливаться нельзя, надо продолжать.

«Зенит» сравнял счет на 94-й минуте.

Из-за потери очков «Челси» лишился 1-го места в группе.

Семак – после ничьей 3:3 с «Челси»: «Соперник сыграл не на максимуме своих возможностей»