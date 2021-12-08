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    Клаудиньо: «Зенит» закончил выступление в ЛЧ с высоко поднятой головой»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью с «Челси» (3:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    – Клаудиньо, для «Зенита» Лига чемпионов закончилась. Сегодня команда провела очень яркий, эмоциональный матч против «Челси», что можете сказать об этом поединке?

    – Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы провели хороший матч, сыграли результативно и ярко против «Челси».

    Я доволен этой игрой, считаю, что мы можем ей гордиться. Сейчас все наши мысли – о предстоящей игре против «Динамо», но и Лига Европы также в наших мыслях.

    – Чего сегодня не хватило «Зениту», чтобы победить?

    – Я думаю, сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол. Сегодня нам противостоял «Челси». Это большой клуб, и у них было очень много моментов, которые они не смогли реализовать.

    Я считаю, что мы достойно сыграли в атаке и хорошо действовали в обороне. Результат – положительный, в таком матче по-другому быть не могло.

    – Благодаря вашему голу «Зенит» вернулся в игру. Что этот мяч значит для вас? Вы забили в ворота действующего победителя Лиги чемпионов.

    – Я думаю, что это хороший гол, не так часто я забиваю головой. Я очень рад, что с помощью моего мяча мы смогли вернуться в игру, но это не только моя заслуга, ведь этому предшествовало, что вся команда заиграла иначе, более агрессивно.

    Это абсолютно точно командное достижение. Я рад, что смог забить очередной мяч за «Зенит», но останавливаться нельзя, надо продолжать.

    • «Зенит» сравнял счет на 94-й минуте.
    • Из-за потери очков «Челси» лишился 1-го места в группе.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12102

      Cleaner 27 минут назад

      Клаудиньо, Зенит ВЫЛЕТЕЛ из Лиги Чемпионов. О какой "гордо поднятой голове" тут можно ТРЕПАТЬСЯ??? Вчера Зенит на СВОЕМ поле, играя со ВТОРЫМ составом Челси еле-еле от поражения ушел. Ты ЭТИМ ГОРДИШЬСЯ??????????????????????????????

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      Рейтинг: +4852

      Павелий 42 минуты назад

      Ну да, конечно. Голову-то поднял, но как был в коленно-локтевой позе, так и остался.

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      Рейтинг: +14906

      paracetamol 1 час назад

      Клаудиньо молодец, задал тон на атаку.

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