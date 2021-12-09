Семак – после ничьей 3:3 с «Челси»: «Соперник сыграл не на максимуме своих возможностей»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

– Игра была открытая, обоюдоострая, но у нас где-то присутствовала неуверенность, брак, какая-то закрепощенность. Потом заиграли поактивнее, создали много моментов в атаке.

Но и пропустили тоже много, к сожалению. Хорошо, что смогли отыграться. А в целом могли как выиграть, так и проиграть. Результат такой, какой есть. Будем готовиться к следующему матчу.

– Сегодня мы увидели открытый футбол. Почему и в других играх «Зенит» не показал такой же?

– «Челси» сегодня тоже сыграл открыто. В предыдущих пяти встречах Лиги чемпионов они пропустили один мяч, а сегодня – сразу три. Да, они сыграли не на максимуме своих возможностей. Главный тренер дал многим игрокам отдохнуть.

По такой игре моментов было много. Очень сложно сыграть так же во всех матчах, соперники действуют закрыто. Кроме матча с «Ювентусом», на выезде моментов удавалось создавать не так много. Остальные команды играли в свою силу, все старались набрать максимум очков. Поэтому получился такой матч и такой результат.

– «Челси» допустил много остроты на своей половине поля с флангов и полуфлангов. Ожидали ли вы этого?

– Неожиданностью это не стало. Любая команда, не считая индивидуальных особенностей, строит свою игру. «Челси» играл активно, высоко. Если есть свободные зоны – надо еще уметь их использовать.

Сегодня они давали нам вбегать, было не так много плотности и компактности, поэтому моментов было создано довольно много для матча такого уровня. В Лиге чемпионов «Челси» пропустил только один мяч от «Ювентуса», что говорит о том, что они хорошо играют в обороне.

Может быть, сейчас состояние «Челси» чуть хуже, отсюда и некоторые трудности в чемпионате и Лиге чемпионов.

– Сегодня вы играли смелее, чем в других матчах Лиги чемпионов.

– Смелее, но на нас не было давления результата. Игра в обороне – не самое сильное наше качество. Сегодняшняя игра показала, что нам сложно играть с четырьмя защитниками, многое позволяем создать сопернику.

Какие-то матчи мы проводим в три защитника. Всe анализируем; результаты в этих встречах лучше, чем в игре с четырьмя защитниками. Всe зависит от состояния, кто играет, что нужно в конкретном матче, против кого играем.

Анализируем целую гору фактов, на основании которых делаем те или иные заключения. На какие-то матчи выходим с тремя, на какие-то – с четырьмя защитниками.

– Вы больше рады, что впервые удалось занять место выше четвертого в группе Лиги чемпионов, или расстроены, что не вышли в плей-офф?

– Считаю, что мы заслуженно вышли в Лигу Европы. «Зенит» второй раз при мне выходит в евровесну; один раз выходили в плей-офф Лиги чемпионов и один – Лиги Европы. Однажды нам не повезло: набрали семь очков – с таким результатом команды иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а мы вообще не вышли в евровесну.

Только прошлый сезон мы провалили – он был для нас критичным в плане коронавируса и травм. Можно связать тот неуспех и с изменением лимита. Словом, на тот сезон повлияла совокупность факторов, в остальных же сезонах всe было примерно одинаково.

– Вы вспомнили предыдущие сезоны. В чем заключается эволюция «Зенита», если судить по итогам этой Лиги чемпионов?

– К нам приходят новые игроки. Не могу сказать, что мы усиливаем, но видоизменяем игру. У нас много проблем, и мы о них знаем, но не всегда получается то, что хочется в плане развития и усиления командной игры и состава.