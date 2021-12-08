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  • Лига чемпионов. «Зенит» завершит выступление в турнире игрой с «Челси»

Лига чемпионов. «Зенит» завершит выступление в турнире игрой с «Челси»

8 декабря 2021, 19:35
39

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный свой матч сезона Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа россияне примут действующего победителя турнира «Челси».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 20:45 по Москве.

  • «Зенит» вне зависимости от результата игры выступит в плей-офф Лиги Европы.
  • «Челси» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но не обеспечил 1-е место в группе.
  • В 1-м круге «Челси» минимально победил «Зенит».

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Челси
Комментарии (39)
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andr2112
1638943956
Вперёд, Зенит!
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mamba9090909
1638946085
Я думаю, что наши парни будут держать в голове игру с Динамо, а с ЛЧ вопрос уже решён и эта игра ничего не меняет.
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Форвард 79
1638952969
С точки зрения турнирной таблицы для Зенита эта игра не важна, но я надеюсь на внутреннее самоуважение наших игроков и верю в их успех. ПОБЕДА ЗЕНИТУ!!!
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Борисыч1
1638968964
Сегодня на Баклан-арене будет знатная развлекуха!
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Кронштадт65
1638982231
хочется пожелать ребятам удачи, хорошей игры, а главное не ссать и играть в ФУТБОЛ
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petrucho-spb
1638982805
Посмотрел таблицу УЕФА и ужаснулся. Слетим на следующий год на 14-15 место. Последние три года как пустышки играем в Европе. А вот Голландия Францию скинет. Последние яркие выступления с Халком были. Сейчас есть хорошие бразилы, но всё равно для европы слабенько. Ну в чём причина ?!
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R_a_i_n
1638983135
У Челси состав явно не боевой. Уж такой Челси можно обыграть??
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Из Твери Леха
1638983647
Выступление Зенита в ЛЧ можно характеризовать как "импотентное". Богданыч в очередной раз побыл статистом на празднике футбола. На сей раз повезло, что вместо Брюгге оказалось Мальмё.
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ААМ
1638984323
Посмотрим, хлопнет ли "Зенит" дверью.
Ответить
JTherry
1638984793
Боярский: "если Тедеско возглавит Лейпциг, то Семак должен возглавить Баварию..."))))))) ржунимагу... "шляпа с усами" превзошла себя по уровню сарказма...
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