Лига чемпионов. «Зенит» завершит выступление в турнире игрой с «Челси»

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный свой матч сезона Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа россияне примут действующего победителя турнира «Челси».

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 20:45 по Москве.

«Зенит» вне зависимости от результата игры выступит в плей-офф Лиги Европы.

«Челси» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но не обеспечил 1-е место в группе.

В 1-м круге «Челси» минимально победил «Зенит».

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