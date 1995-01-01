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    Лига чемпионов. «Зенит» завершит выступление в турнире игрой с «Челси»

    Сегодня, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный свой матч сезона Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа россияне примут действующего победителя турнира «Челси».

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 20:45 по Москве.

    • «Зенит» вне зависимости от результата игры выступит в плей-офф Лиги Европы.
    • «Челси» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но не обеспечил 1-е место в группе.
    • В 1-м круге «Челси» минимально победил «Зенит».

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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