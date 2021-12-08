Лига чемпионов. «Зенит» завершит выступление в турнире игрой с «Челси»

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» проведет заключительный свой матч сезона Лиги чемпионов. В шестом туре группового этапа россияне примут действующего победителя турнира «Челси».
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на петербургской «Газпром Арене», который начнется в 20:45 по Москве.
- «Зенит» вне зависимости от результата игры выступит в плей-офф Лиги Европы.
- «Челси» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но не обеспечил 1-е место в группе.
- В 1-м круге «Челси» минимально победил «Зенит».
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Источник: Бомбардир.ру