Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Джеррард: «Хочу приехать на «Энфилд» и победить «Ливерпуль»

    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Мое возвращение на «Энфилд» будет особенно трогательным? Вовсе нет. Я хочу приехать туда и победить.

    Сейчас мы не конкурируем с «Ливерпулем», но моя команда в любом случае сделает все, что в наших силах.

    Так что мы поедем туда с уверенностью и верой в себя, имея три победы в четырех матчах. Постараемся максимально усложнить им жизнь», – сказал Джеррард.

    • «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» 11 декабря.
    • Команды идут на 2-м и 10-м местах соответственно в таблице АПЛ.
    • Джеррард – бывший капитан мерсисайдцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91879
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68280
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru