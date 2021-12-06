Джеррард: «Хочу приехать на «Энфилд» и победить «Ливерпуль»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от матча 16-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

«Мое возвращение на «Энфилд» будет особенно трогательным? Вовсе нет. Я хочу приехать туда и победить.

Сейчас мы не конкурируем с «Ливерпулем», но моя команда в любом случае сделает все, что в наших силах.

Так что мы поедем туда с уверенностью и верой в себя, имея три победы в четырех матчах. Постараемся максимально усложнить им жизнь», – сказал Джеррард.