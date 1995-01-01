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    Свинов: «Спартак» – великий клуб, всегда борется за чемпионство. Не верится, что я тут»

    Голкипер «Спартака» Илья Свинов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Он куплен у «Факела».

    – Доволен, что подписал контракт с таким клубом. Это великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив.

    – Мог представить, что карьера будет так стремительно развиваться?

    – Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться.

    – «Факел» борется за выход в РПЛ, ты был основным вратарем. Почему решился на трансфер именно сейчас?

    – Потому что «Спартак» – очень большой клуб, один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, всегда борется за чемпионство.

    • Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 сухих игр.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7256

      mihail200606 53 минуты назад

      Ну с такой фамилией только в Спартак))
      а так то с борьбой за чемпионство че то не очень получается))

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      Рейтинг: +6796

      серега кашин 58 минут назад

      продолжит играть в фнл

      0
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      Рейтинг: +86

      тарясятник 1 час назад

      очередной кандидат на пятёрочку-семёрочку в питере. ну ничего, все в спартаке через это проходили))

      0
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      Рейтинг: +54832

      portero 1 час назад

      Парень лишь на поле выпустили, а то замаринуют на лавке....

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