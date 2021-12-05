Свинов: «Спартак» – великий клуб, всегда борется за чемпионство. Не верится, что я тут»

Голкипер «Спартака» Илья Свинов поделился впечатлениями от перехода в московский клуб. Он куплен у «Факела».
– Доволен, что подписал контракт с таким клубом. Это великий клуб с большой историей, самая титулованная команда России. Я счастлив.
– Мог представить, что карьера будет так стремительно развиваться?
– Честно говоря, до сих пор немного не верится, но я много работал для этого. Тяжелый труд, как известно, окупается. Надеюсь, так и будет продолжаться.
– «Факел» борется за выход в РПЛ, ты был основным вратарем. Почему решился на трансфер именно сейчас?
– Потому что «Спартак» – очень большой клуб, один из самых топовых клубов России, если не самый топовый. Всегда борется за самые высокие места, всегда борется за чемпионство.
- Свинов пропустил 17 голов в 24 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 сухих игр.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Источник: ютуб-канал «Спартака»