Верно Зелимхан гуторит.Если выйдут в евровесну из такой крутой группы, то это будет серьезный успех. Но ... Легия в ее нынешнем состоянии - очень серьезный соперник. Худо, что Соболь играть не будет. Кому играть в нападении? Полностью растренированный Мелкадзе еще и банально не успеет лишние 15 кг жир-массы скинуть. Ларссон вообще играть не хочет. Опять на Антоху рассчитываем?
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от последнего еврокубкового матча в году. 9 декабря команда сыграет с «Легией».
«Продолжаем работать. Следующий матч очень важный. Он может спасти этот год, закончить на хорошей ноте», – сказал Бакаев.
- Победа в Польше гарантирует «Спартаку» плей-офф Лиги Европы.
- В 1-м круге «Спартак» дома уступил «Легии» (0:1).
- «Спартак» последний раз был в евровесне в сезоне-2017/18.