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    Бакаев: «Матч с «Легией» может спасти год для «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от последнего еврокубкового матча в году. 9 декабря команда сыграет с «Легией».

    «Продолжаем работать. Следующий матч очень важный. Он может спасти этот год, закончить на хорошей ноте», – сказал Бакаев.

    • Победа в Польше гарантирует «Спартаку» плей-офф Лиги Европы.
    • В 1-м круге «Спартак» дома уступил «Легии» (0:1).
    • «Спартак» последний раз был в евровесне в сезоне-2017/18.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3934

      Дедуктор 1 час назад

      Верно Зелимхан гуторит.Если выйдут в евровесну из такой крутой группы, то это будет серьезный успех. Но ... Легия в ее нынешнем состоянии - очень серьезный соперник. Худо, что Соболь играть не будет. Кому играть в нападении? Полностью растренированный Мелкадзе еще и банально не успеет лишние 15 кг жир-массы скинуть. Ларссон вообще играть не хочет. Опять на Антоху рассчитываем?

      1
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      Рейтинг: +7519

      piligrim1986 1 час назад

      ну-ну, вы выиграйте сначала

      1
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      Рейтинг: +15251

      Garrincha58 1 час назад

      увы вас уже ничего не спасёт всё таки 1-7 это позор на все былые 100 лет

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