Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился ожиданиями от последнего еврокубкового матча в году. 9 декабря команда сыграет с «Легией».

«Продолжаем работать. Следующий матч очень важный. Он может спасти этот год, закончить на хорошей ноте», – сказал Бакаев.