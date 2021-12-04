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    Мяч Захаряна «Арсеналу» – лучший гол «Динамо» в ноябре

    Болельщики «Динамо» определили лучший гол ноября. Его автором стал полузащитник Арсен Захарян.

    «С места в дальнюю девятку – это очень красиво! Кто-то сомневался в победителе?» – написало «Динамо».

    • 18-летний Захарян стоит 9 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола, сделал 5 результативных пасов.
    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

    Захарян: «Неверно, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой. «Зенит» можно побеждать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +611

      Борисыч1 1 час назад

      А мне так второй гол Грулёва понравился. Так пробиться сквозь строй дефов - не часто увидишь.

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