Мяч Захаряна «Арсеналу» – лучший гол «Динамо» в ноябре

Болельщики «Динамо» определили лучший гол ноября. Его автором стал полузащитник Арсен Захарян.

«С места в дальнюю девятку – это очень красиво! Кто-то сомневался в победителе?» – написало «Динамо».

18-летний Захарян стоит 9 миллионов евро.

В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола, сделал 5 результативных пасов.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м.

Мяч Захаряна «Арсеналу» — лучший в номинации ВТБ гол месяца!С места в дальнюю девятку — ЭТО ОЧЕНЬ КРАСИВО!Кто-то сомневался в победителе? #Захарян #ВТБголмесяца #лучшийгол pic.twitter.com/FcCItXx23z — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 4, 2021

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