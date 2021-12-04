Мяч Захаряна «Арсеналу» – лучший гол «Динамо» в ноябре

Болельщики «Динамо» определили лучший гол ноября. Его автором стал полузащитник Арсен Захарян.
«С места в дальнюю девятку – это очень красиво! Кто-то сомневался в победителе?» – написало «Динамо».
- 18-летний Захарян стоит 9 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ он провел 14 матчей, забил 3 гола, сделал 5 результативных пасов.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
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Захарян: «Неверно, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой. «Зенит» можно побеждать»
Источник: твиттер «Динамо»