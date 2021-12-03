Захарян: «Неверно, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой. «Зенит» можно побеждать»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян призвал не идеализировать лидерство «Зенита» в РПЛ. Московские клубы могут навязать борьбу, считает игрок.
«Зенит» обыграл три из четырeх московских команд в первом круге. Санкт-Петербург сейчас доминирует над Москвой? Это не так, точно. Да, «Зенит» – команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать. Даже в нашем матче был отрезок, когда мы их давили. Просто не получилось реализовать свои моменты. Они нас за это и наказали. В этом и проявляется сила «Зенита».
Только первый круг закончился, и мы, и «Зенит» можем потерять очки. «Локомотив» с «Сочи» я бы тоже не сбрасывал со счетов – тоже могут навязать конкуренцию Санкт-Петербургу», – сказал Захарян.
- «Динамо» отстает от «Зенита» в таблице на 4 очка.
- В последнем очном матче «Зенит» крупно победил «Динамо».
- «Зенит» – чемпион последних 3 сезонов РПЛ.
Источник: Sport24
И кстати не пойму , почему наоборот не играли , первую игру в Москве еще тепло было, а вторую на закрытом стадионе??? Идиотизм и мазохизм.