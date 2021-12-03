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    Захарян: «Неверно, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой. «Зенит» можно побеждать»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян призвал не идеализировать лидерство «Зенита» в РПЛ. Московские клубы могут навязать борьбу, считает игрок.

    «Зенит» обыграл три из четырeх московских команд в первом круге. Санкт-Петербург сейчас доминирует над Москвой? Это не так, точно. Да, «Зенит» – команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать. Даже в нашем матче был отрезок, когда мы их давили. Просто не получилось реализовать свои моменты. Они нас за это и наказали. В этом и проявляется сила «Зенита».

    Только первый круг закончился, и мы, и «Зенит» можем потерять очки. «Локомотив» с «Сочи» я бы тоже не сбрасывал со счетов – тоже могут навязать конкуренцию Санкт-Петербургу», – сказал Захарян.

    • «Динамо» отстает от «Зенита» в таблице на 4 очка.
    • В последнем очном матче «Зенит» крупно победил «Динамо».
    • «Зенит» – чемпион последних 3 сезонов РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +461

      Alemann 1 минуту назад

      Ну, побеждайте. Мы ждем.

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      Рейтинг: +1275

      Кронштадт65 8 минут назад

      дибил!!!!!!!!! доминирует питерская команда ЗЕНИТ над московскими командами

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