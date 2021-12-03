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  • Захарян: «Неверно, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой. «Зенит» можно побеждать»

Захарян: «Неверно, что Санкт-Петербург доминирует над Москвой. «Зенит» можно побеждать»

3 декабря 2021, 20:13
10

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян призвал не идеализировать лидерство «Зенита» в РПЛ. Московские клубы могут навязать борьбу, считает игрок.

«Зенит» обыграл три из четырeх московских команд в первом круге. Санкт-Петербург сейчас доминирует над Москвой? Это не так, точно. Да, «Зенит» – команда с мастерами, у них на каждой позиции топ-игрок. Но их можно побеждать. Даже в нашем матче был отрезок, когда мы их давили. Просто не получилось реализовать свои моменты. Они нас за это и наказали. В этом и проявляется сила «Зенита».

Только первый круг закончился, и мы, и «Зенит» можем потерять очки. «Локомотив» с «Сочи» я бы тоже не сбрасывал со счетов – тоже могут навязать конкуренцию Санкт-Петербургу», – сказал Захарян.

  • «Динамо» отстает от «Зенита» в таблице на 4 очка.
  • В последнем очном матче «Зенит» крупно победил «Динамо».
  • «Зенит» – чемпион последних 3 сезонов РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Захарян Арсен
Комментарии (10)
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Кронштадт65
1638554753
дибил!!!!!!!!! доминирует питерская команда ЗЕНИТ над московскими командами
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Alemann
1638555159
Ну, побеждайте. Мы ждем.
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житель СПб
1638562003
Молодой человек! С Вами не о сексе, а о футболе разговаривали!
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FanatSerj
1638562743
Конечно могут, вот даже Ростов с Арсеналом смог, так что дерзайте, меньше слов больше дела.
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portero
1638562790
Вот следующая игра, правда может в минус и по льду, определит кто лучше Динамо или Зенит.
И кстати не пойму , почему наоборот не играли , первую игру в Москве еще тепло было, а вторую на закрытом стадионе??? Идиотизм и мазохизм.
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Борисыч1
1638565176
Доминирует Сочи над СПБ? Или Ростов? Это чемпионат, а не Кубок, здесь круговая система. То, что Зенит сделал ничью с Ростовом, а Динамо упустило победу со Спартаком, не говорит о доминировании, как и победа Динамо над Сочи. Кто в итоге больше наберёт очков, тот и доминатор.
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zigbert
1638602569
Надо доказывать это на поле. Тем более Динамо не связано участием в евро кубках.
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