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    Селихов: «Кричалка «Боже, «Спартак» храни!» сравнима с гимном Лиги чемпионов»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о болельщиках московской команды.

    – Ты слышал, как тебя персонально поддерживают спартаковские болельщики?

    – Конечно, в каждом домашнем матче. Спасибо им большое. Такие скандирования дорогого стоят!

    – Несколько лет назад как раз на матче с «Ахматом» ты побывал на вышке заводящего на трибуне за воротами. Хотел бы повторить тот опыт?

    – Если пригласят, то с удовольствием. Но лучше я буду регулярно играть. А фанаты у нас потрясающие.

    Когда слышу «Боже, «Спартак» храни!» сразу после стартового свистка, мурашки бегут по коже. По ощущениям можно сравнить с гимном Лиги чемпионов.

    • В текущем сезоне Селихов пропустил 7 голов в 6 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает в декабре 2022 года.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +464

      Vitaga 47 минут назад

      фан движение у Спартака действительно старейшее и мощнейшее. в последние годы подтянулись питерские. а динамики кони и локо послабели

      0
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      Рейтинг: +5979

      BarStep 56 минут назад

      Я же говорю, сектанты епт..

      0
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      Рейтинг: +4849

      Павелий > BarStep 18 минут назад

      Сектант, ты прочитал-таки на официальном сайте, кто является ВЛАДЕЛЬЦЕМ ФК Зенит?

      0
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      Рейтинг: +180

      Zenit40k 1 час назад

      А когда слышишь е5 Спартак е5 ,какие у тебя чувства Александр?

      0
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      Рейтинг: +4092

      R_a_i_n > Zenit40k 33 минуты назад

      Когда вас Зюба собирает, заднеприводных он вам кричит обычно это. Так что чувства тебе знакомы уже.

      1
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      Рейтинг: +21884

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хочется надеяться, что ты действительно этим проникся. А ржание после пропущенного гола от Ростова - досадный нервный синдром.

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