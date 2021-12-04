Селихов: «Кричалка «Боже, «Спартак» храни!» сравнима с гимном Лиги чемпионов»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о болельщиках московской команды.

– Ты слышал, как тебя персонально поддерживают спартаковские болельщики?

– Конечно, в каждом домашнем матче. Спасибо им большое. Такие скандирования дорогого стоят!

– Несколько лет назад как раз на матче с «Ахматом» ты побывал на вышке заводящего на трибуне за воротами. Хотел бы повторить тот опыт?

– Если пригласят, то с удовольствием. Но лучше я буду регулярно играть. А фанаты у нас потрясающие.

Когда слышу «Боже, «Спартак» храни!» сразу после стартового свистка, мурашки бегут по коже. По ощущениям можно сравнить с гимном Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Селихов пропустил 7 голов в 6 матчах.

Его контракт со «Спартаком» истекает в декабре 2022 года.

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