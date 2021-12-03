«Это стереотип, что возраст влияет». 78-летний Непомнящий готов вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер сборной Камеруна и ряда других команд Валерий Непомнящий готов возобновить карьеру. Ему 78 лет.

«Еще поработать? Почему нет?.. То, что возраст серьезно влияет на работу тренера, – это стереотип. Раньше я и кроссы бегал вместе с командой, и в игровых упражнениях участвовал. Я сам готовлю тренировочные программы.

Тренер – творческая профессия, и я не думаю, что у тренера когда-то мозги останавливаются. Открыт ли я для предложений? Соглашаться на все подряд не готов», – сказал Непомнящий.