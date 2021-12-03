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  • «Это стереотип, что возраст влияет». 78-летний Непомнящий готов вернуться к тренерской работе

«Это стереотип, что возраст влияет». 78-летний Непомнящий готов вернуться к тренерской работе

3 декабря 2021, 21:15
5

Бывший главный тренер сборной Камеруна и ряда других команд Валерий Непомнящий готов возобновить карьеру. Ему 78 лет.

«Еще поработать? Почему нет?.. То, что возраст серьезно влияет на работу тренера, – это стереотип. Раньше я и кроссы бегал вместе с командой, и в игровых упражнениях участвовал. Я сам готовлю тренировочные программы.

Тренер – творческая профессия, и я не думаю, что у тренера когда-то мозги останавливаются. Открыт ли я для предложений? Соглашаться на все подряд не готов», – сказал Непомнящий.

  • Он начал тренировать в 1970 году.
  • Со сборной Камеруна Непомнящий выходил в плей-офф чемпионата мира.
  • Непомнящий не тренирует с 2018 года, когда покинул «Балтику».

Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»
Россия. Премьер-лига Непомнящий Валерий
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1638558161
Никто его не пригласит. Он совсем недавно разболтал, что играл договорняки, а это табу-тема в России.
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Great Tartaria
1638562280
я уж думал на поле.....
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portero
1638562343
Нет возраст влияет не только на физичиские функции, но и на мозговые.... Так что предложений быть не может...
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zigbert
1638603693
Стоит ли в таком возрасте заниматься довольно сложной и нервной работой. Надо отдать ему должное - сборная Камеруна под его руководством на ЧМ -1990, наводила ужас на всех соперников. Одна только победа над аргентинцами чего стоит.
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Plyash
1638610950
Может быть Сёмину и Непомнящему двойные фамилии взять? Так солиднее будет. Коуч Сёмин-Непомнящий. Коуч Непомнящий-Сёмин. Так их обоих маразматиков дольше помнить будут.
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