«Это стереотип, что возраст влияет». 78-летний Непомнящий готов вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер сборной Камеруна и ряда других команд Валерий Непомнящий готов возобновить карьеру. Ему 78 лет.
«Еще поработать? Почему нет?.. То, что возраст серьезно влияет на работу тренера, – это стереотип. Раньше я и кроссы бегал вместе с командой, и в игровых упражнениях участвовал. Я сам готовлю тренировочные программы.
Тренер – творческая профессия, и я не думаю, что у тренера когда-то мозги останавливаются. Открыт ли я для предложений? Соглашаться на все подряд не готов», – сказал Непомнящий.
- Он начал тренировать в 1970 году.
- Со сборной Камеруна Непомнящий выходил в плей-офф чемпионата мира.
- Непомнящий не тренирует с 2018 года, когда покинул «Балтику».