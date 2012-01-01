Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    «Это стереотип, что возраст влияет». 78-летний Непомнящий готов вернуться к тренерской работе

    Бывший главный тренер сборной Камеруна и ряда других команд Валерий Непомнящий готов возобновить карьеру. Ему 78 лет.

    «Еще поработать? Почему нет?.. То, что возраст серьезно влияет на работу тренера, – это стереотип. Раньше я и кроссы бегал вместе с командой, и в игровых упражнениях участвовал. Я сам готовлю тренировочные программы.

    Тренер – творческая профессия, и я не думаю, что у тренера когда-то мозги останавливаются. Открыт ли я для предложений? Соглашаться на все подряд не готов», – сказал Непомнящий.

    • Он начал тренировать в 1970 году.
    • Со сборной Камеруна Непомнящий выходил в плей-офф чемпионата мира.
    • Непомнящий не тренирует с 2018 года, когда покинул «Балтику».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21864

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Никто его не пригласит. Он совсем недавно разболтал, что играл договорняки, а это табу-тема в России.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91766
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68274
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru