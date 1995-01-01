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    Ерохин, Кузяев и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Ростова» сыграют Глебов, Комличенко и 17-летний Мелехин

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 17-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин, Баштуш, Осипенко, Мелехин, Алмквист, Глебов, Байрамян, Полоз, Комличенко.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 19:00 мск.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 16 туров, «Ростов» идет на 11-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3898

      Дедуктор 29 минут назад

      Ну что? Великому Зениту - еще одной крупной победы!

      0
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      Рейтинг: +54753

      portero 42 минуты назад

      Мелехину удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3570

      ySS 52 минуты назад

      Гаспром, судя по набору вегана, обороняться не собирается вообще)

      0
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      Рейтинг: +3570

      ySS 59 минут назад

      Девчата ссорятся)
      Комличенко -1 в составе, Мелехин - главная юная надежда, но при всем, Ерохина будет трудно удержать

      0
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      Рейтинг: +4958

      Semenycch 1 час назад

      Кстати, новость, часть фанатов Зенита оказались с мозгами и отказались участвовать в идиотской акции с уходом со стадиона!

      0
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      Рейтинг: +2753

      Блямба 1 час назад

      Эу.внизу..
      А что вы сраться начали...между собой
      и сразу.
      берегите силы для злейших друзей.
      Но .согласен. Нет Ловрена-нет привоза.)

      3
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      ...
      Рейтинг: +2753

      Блямба > Блямба 56 минут назад

      Ну..в общем..да.((

      "Когда в товарищах согласья нет,
      На лад их дело не пойдет,
      И выйдет из него не дело, только мука."(с)

      Надо прибиваться к спартачам.
      У них всегда ноздря-в ноздрю,
      и рыло-в рыло.
      А здесь всегда уныло и постыло.
      Что делать,климат,знать такой..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4958

      Semenycch 1 час назад

      Сергей Богданович абсолютно прав. В этом сезоне слабейшее звено команды это центр обороны, в частности Ловрен. И в гостевых матчах центр обороны сыпется, по этому его приходится насыщать. А вот в домашних матчах давление на центр обороны не сравнимо ниже и три защитника в этой зоне не нужны.

      1
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      Рейтинг: +1601

      sерж > Semenycch 1 час назад

      в этом сезоне мы не пропустили только в 4 матчах,2 раза с цска, с уралом и мальме

      3
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      Рейтинг: +1601

      sерж 1 час назад

      две дубины опять в составе, ладно хоть травоядный ловрена убрал

      2
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      ...
      Рейтинг: +4958

      Semenycch > sерж 1 час назад

      Дубины, травоядный? Не уподобляйся свиньям, веди себя нормально!

      2
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      Рейтинг: +1601

      sерж > Semenycch 1 час назад

      лично мне не нравится этот стиль игры, с дубинами. Вместо травоядного можно использовать слово "трус"

      2
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      Рейтинг: +4958

      Semenycch > sерж 1 час назад

      Мозгов и чести у тебя нет!

      0
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      Рейтинг: +1601

      sерж > Semenycch 1 час назад

      иди и дальше молись на труса с деревьями, восхваляйте победы в лиги инвалидов

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