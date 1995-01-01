Ерохин, Кузяев и Дзюба – в старте «Зенита»; у «Ростова» сыграют Глебов, Комличенко и 17-летний Мелехин

Ну что? Великому Зениту - еще одной крупной победы!
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ростова» на матч 17-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Ерохин, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Калинин, Баштуш, Осипенко, Мелехин, Алмквист, Глебов, Байрамян, Полоз, Комличенко.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 19:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 16 туров, «Ростов» идет на 11-м месте.