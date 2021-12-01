Матч «Уотфорд» – «Челси» был прерван из-за сердечного приступа у болельщика

В эти минуты проходит матч 14-го тура АПЛ между «Уотфордом» и «Челси». В первом тайме встречу пришлось прервать, так как фанату на трибунах стало плохо.
У него диагностировали сердечный приступ. Медики сумели стабилизировать состояние болельщика, он доставлен в больницу.
- «Челси» последние 4 гостевых матча АПЛ выиграл с общим счетом 10:0.
- В случае ничьей «Челси» может покинуть 1-е место.
- «Уотфорд» занимает 17-ю строчку.
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Источник: ВВС