Брозович не намерен покидать «Интер», несмотря на более выгодное предложение «Ньюкасла»

«Ньюкасл» приготовил контракт для полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Он рассчитан на четыре года и содержит зарплату 6,5 миллиона евро в год и бонус в размере миллиона.

Однако хорват настроен на продление контракта с «Интером». Планируется, что новое соглашение будет рассчитано до 2025 года (зарплата – 6 миллионов в год). В ближайшее время Брозович и миланцы обсудят вопрос.