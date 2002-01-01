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    Брозович не намерен покидать «Интер», несмотря на более выгодное предложение «Ньюкасла»

    «Ньюкасл» приготовил контракт для полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Он рассчитан на четыре года и содержит зарплату 6,5 миллиона евро в год и бонус в размере миллиона.

    Однако хорват настроен на продление контракта с «Интером». Планируется, что новое соглашение будет рассчитано до 2025 года (зарплата – 6 миллионов в год). В ближайшее время Брозович и миланцы обсудят вопрос.

    • Брозович выступает в Милане с 2015 года.
    • С командой он брал скудетто.
    • Брозович – серебряный призер последнего чемпионата мира.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54706

      portero 58 минут назад

      Рядом с домом, ну его нафиг эту холодную Англию с их чванством...

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