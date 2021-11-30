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  • Это’О: «Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть за «Анжи»

Это’О: «Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть за «Анжи»

30 ноября 2021, 20:31
3

Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это’О поделился воспоминаниями от игры в РПЛ.

— Когда вы играли за «Анжи», вы говорили, что в сердце стали немного русским. До сих пор ощущаете это?

— Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть в России за «Анжи» — это были уникальные моменты с уникальными людьми. Мои теплые приветствия и объятья Сулейману Керимову, а также всему Дагестану. Хочу снова сказать всем: «Анжи», вперед!»

— Как удается сейчас поддерживать эту связь с Россией?

— Она не терялась. Люди, которые никогда не были в России — у них одно мнение. Но, когда ты побываешь там, это мнение меняется и ты сам становишься немного русскими.

Многие считают, что россияне — холодный народ, но, если вы к ним съездите, вы поймете, что они очень теплые и приветливые люди. Годы в России — одни из лучших в моей карьере.

— В то же время я никогда не слышал, чтобы вы говорили, что стали немного итальянцем в душе, или испанцем, или англичанином. Хотя в этих странах вы тоже играли. Что сделало российский опыт таким уникальным?

— Мне повезло играть в разных странах и узнать, каково это — жить в них. Про Россию мне говорили, что все будет не так, как я этого ожидал. Но это был отличный опыт: я уехал из Италии ради России, за что в том числе должен быть благодарен Массимо Моратти. Он – словно бог на земле.

  • Это'О играл за «Анжи» с 2011-го по 2013 годы.
  • За клуб из Дагестана нападающий провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.
  • При Это'О махачкалинцы дошли до финала Кубка России стали третьими в РПЛ в 2013 году.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Это'О Самуэль
Комментарии (3)
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Форвард 79
1638302758
Еще бы! Так как в Анжи ему не где не платили
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ВАСЯ КАСКИН
1638313260
лизоблюд
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slavа0508
1638354141
Нашим не угодишь ,,, скажи плохо о России осудят ,,,скажешь хорошо тоже осудят ,,,наверное тогда лучше вообще не говорить про нашу страну ???
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