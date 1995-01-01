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    Это’О: «Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть за «Анжи»

    Бывший нападающий «Анжи» Самюэль Это’О поделился воспоминаниями от игры в РПЛ.

    — Когда вы играли за «Анжи», вы говорили, что в сердце стали немного русским. До сих пор ощущаете это?

    — Россия всегда в моем сердце. Мне повезло играть в России за «Анжи» — это были уникальные моменты с уникальными людьми. Мои теплые приветствия и объятья Сулейману Керимову, а также всему Дагестану. Хочу снова сказать всем: «Анжи», вперед!»

    — Как удается сейчас поддерживать эту связь с Россией?

    — Она не терялась. Люди, которые никогда не были в России — у них одно мнение. Но, когда ты побываешь там, это мнение меняется и ты сам становишься немного русскими.

    Многие считают, что россияне — холодный народ, но, если вы к ним съездите, вы поймете, что они очень теплые и приветливые люди. Годы в России — одни из лучших в моей карьере.

    — В то же время я никогда не слышал, чтобы вы говорили, что стали немного итальянцем в душе, или испанцем, или англичанином. Хотя в этих странах вы тоже играли. Что сделало российский опыт таким уникальным?

    — Мне повезло играть в разных странах и узнать, каково это — жить в них. Про Россию мне говорили, что все будет не так, как я этого ожидал. Но это был отличный опыт: я уехал из Италии ради России, за что в том числе должен быть благодарен Массимо Моратти. Он – словно бог на земле.

    • Это'О играл за «Анжи» с 2011-го по 2013 годы.
    • За клуб из Дагестана нападающий провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.
    • При Это'О махачкалинцы дошли до финала Кубка России стали третьими в РПЛ в 2013 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4872

      Semenycch 1 час назад

      Это интервью правда? Ложь? Лицемерие? Наблюдая в свое время за карьерой этого футболиста могу сказать только одно - не верю!

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