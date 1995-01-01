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    «Спартак» подтвердил интерес к вратарю «Факела» Свинову

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб вратаря «Факела» Ильи Свинова.

    «Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес — это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», – сказал Зеленов.

    • Свинов пропустил 22 гола в 22 матчах текущего сезона ФНЛ.
    • Он провел 11 матчей на ноль.
    • Контракт вратаря с «Факелом» истекает летом 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:27
    Комментарии18
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      Рейтинг: +11858

      Cleaner 9 минут назад

      Свинов рожден играть за Спартак!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +9677

      ivany4 19 минут назад

      Тут с тренером не все ясно, в они о 3 вратаре переживают.))
      Вероятно новость из разряда, не о чем писать, а денег хочется.)))

      0
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      Рейтинг: +3023

      Иван Петров 1986 25 минут назад

      Свинова в Спартак нельзя. Ему в Маккаби нужно ехать.

      0
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      Рейтинг: +11633

      NewLife 34 минуты назад

      Если Спартак интересуется Свиновым, то бомжи интересуются Онанидзе.

      0
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      Рейтинг: +4309

      алдан2014 37 минут назад

      Зачётная шутка

      0
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      Рейтинг: +605

      99-й 1 час назад

      Гениальный ход!

      1
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      Рейтинг: +12029

      Литейный4 1 час назад

      Зенит всем вратарям срамтака надорвал неокрепшую психику. Кто следующий? Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +12029

      Литейный4 1 час назад

      Свинову свинарник. Или Шлаку шлак. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +50

      тарясятник 1 час назад

      не мог пройти мимо такой новости. гы-гы!

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      Рейтинг: +27030

      silver29 1 час назад

      Дело не фамилии, пусть он хоть Бомжов-Невский, статистика его не впечатляет, своих в академии таких полно. С кипером не стоит торопится Максименко и Селихов есть, а вот с составом надо что-то решать, безобразное взаимодействие. Ну федун тут в очередной раз хочет с тренером почудить, непонятно что берет ((((

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