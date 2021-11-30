«Спартак» подтвердил интерес к вратарю «Факела» Свинову

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб вратаря «Факела» Ильи Свинова.

«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес — это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», – сказал Зеленов.