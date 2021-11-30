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«Спартак» подтвердил интерес к вратарю «Факела» Свинову

30 ноября 2021, 12:27
21

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб вратаря «Факела» Ильи Свинова.

«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес — это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», – сказал Зеленов.

  • Свинов пропустил 22 гола в 22 матчах текущего сезона ФНЛ.
  • Он провел 11 матчей на ноль.
  • Контракт вратаря с «Факелом» истекает летом 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Факел Свинов Илья
Комментарии (21)
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Блямба
1638264985
Все наготове. Фамилия -идиллия. Как же Бомба предсказуема..
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oyabun
1638265083
А что настолько хороший вратарь? Вроде на Лантратова нацеливались. А если вместо 3-го вратаря (Реброва) , то неужто наш Акмурзин хуже? Что тогда делает спартаковская Академия? Где свои вратари?
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piligrim1986
1638265890
это троллинг,?
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vladimir-7
1638266226
Федун дал добро Свинова взять в свинарник. "Добро пожаловать в свинарник по фамильной принадлежности", сказано в обращении к вратарю И. Свинову из Факела.
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NewLife
1638271895
Если Спартак интересуется Свиновым, то бомжи интересуются Онанидзе.
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ivany4
1638272785
Тут с тренером не все ясно, в они о 3 вратаре переживают.)) Вероятно новость из разряда, не о чем писать, а денег хочется.)))
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R_a_i_n
1638275147
Лица не традиционной сексуальной ориентации из Питерских болот уже все высказались по поводу фамилии??
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Max Bobr
1638278438
А почему бы не проявить интерес не к воротчику, а к крайним защитникам заменив слабенького Рассказова и периодически забывающего о том, что он защитник, Айртона. Почему не проявить интерес к приобретению плеймейкера, которого со времен Фернандо в Спартаке нет. Но надо проявить интерес к вратарю Самого "Факела". Вот чувствую - это спасет!
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zigbert
1638278903
Вратарская позиция сейчас стоит не так остро.
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jek718875
1638281470
С такой фамилией я бы не дожил до сегодняшних дней, повесился бы
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