«Спартак» подтвердил интерес к вратарю «Факела» Свинову

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе в московский клуб вратаря «Факела» Ильи Свинова.
«Спартак» интересуется многими футболистами, но интерес — это еще не значит готовый договор. Этой осенью в СМИ назывались разные фамилии, в том числе и потенциальных вратарей. Говорить о подписании контракта с этим игроком пока рано», – сказал Зеленов.
- Свинов пропустил 22 гола в 22 матчах текущего сезона ФНЛ.
- Он провел 11 матчей на ноль.
- Контракт вратаря с «Факелом» истекает летом 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»