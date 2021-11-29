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    Бабаев – о задержании фанатов ЦСКА после матча с «Зенитом»: «Клуб не бросал своих болельщиков»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заверил, что клуб делал все возможное для скорейшего освобождения болельщиков, задержанных после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    – Задержано 408 человек...

    – Клуб предпринимал все усилия, чтобы людей по крайней мере как можно быстрее отпускали. Я сам до поздней ночи общался с руководителями силовых структур, задействованных в этой операции, пытался прояснить, что же произошло, и попросить о лояльном отношении к нашим болельщикам.

    Клуб ни в коем случае их не бросал! Пытался сделать все, что мог, как это всегда у нас и происходило. Достаточно вспомнить трагический инцидент в Риме, где обрушился эскалатор. Клуб тогда предпринимал все усилия, чтобы помочь пострадавшим.

    Сейчас же мы просили, чтобы к задержанным относились корректно и после предоставления ими документов, удостоверяющих личность, отпускали.

    – Сколько сейчас человек находится в отделениях полиции?

    – По нашей информации, около 50 человек все еще задержаны. Как нам объяснили, они подозреваются в совершении противоправных действий. Всех остальных болельщиков отпустили – в первую очередь несовершеннолетних, женщин и людей пожилого возраста.

    Повторю: клуб до пяти утра в режиме онлайн пытался сделать все, чтобы людей выпустили. По признанию наших фанатов, правоохранительные органы вели себя корректно, никакого применения чрезмерной силы с их стороны не наблюдалось.

    Бабаев извинился перед болельщиками ЦСКА за задержания после матча с «Зенитом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.11.2021 21:55
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