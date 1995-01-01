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    Бабаев извинился перед болельщиками ЦСКА за задержания после матча с «Зенитом»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о ситуации с болельщиками после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

    – Почему пришлось задержать чуть ли не всю трибуну? Почему не работали камеры?

    – Камеры работали. Но примерно на 57-й минуте встречи с «Зенитом» прекратилась видеозапись. О чем стало известно уже ближе к концу игры – то есть после того, как была использована пиротехника.

    Сотрудники попытались просмотреть видеозапись и установили, что она с 57-й минуты не велась... Такое впервые случилось на нашем стадионе.

    Сейчас в этом направлении активно работают сотрудники безопасности клуба и компании, которая управляет этими системами по договору с ЦСКА.

    – Почему же камеры перестали записывать?

    – Прорабатывается несколько версий. И человеческий фактор, и технические причины. Также не исключены попытки взлома системы. Во всяком случае, IT-специалисты рассматривают этот фактор как один из основных.

    Система ранее неоднократно проверялась, сбоев не возникало никогда. И вот такое странное совпадение видится нам весьма маловероятным.

    – Считаете, другого выхода у правоохранительных органов не было? Люди до сих пор не могут понять, зачем нужно сажать в автозаки и везти в отделения столько болельщиков.

    – К сожалению, на эти решения правоохранительных органов клуб влиять никак не может. Конечно, мы против такого подхода. Понимаем возмущение болельщиков и пытаемся им помочь. Не только на словах, но и на деле. Клуб получил большой урок.

    Мы, прежде всего, хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация.

    Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов.

    • Всего полиция задержала 408 зрителей матча.
    • 51 человека привлекли к административной ответственности.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3119

      CSKA57 44 минуты назад

      Короче, клуб невиноват! Это все потусторонние силы...

      0
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      Рейтинг: +14161

      KLIM777 1 час назад

      уже все фанатское движение сломано мусарами. уроды

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1952

      kvm 1 час назад

      отмазки кучеряшки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2652

      Блямба 1 час назад

      Вот чушкан гинеровский..
      Взял и на мусоров всё свалил.))
      Красавчик.

      3
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      Рейтинг: +23050

      vladimir-7 1 час назад

      Какой же ты хозяин, если к тебе без разрешения входят в твой дом,
      там творят, что считают нужным, но ты ничего не можешь поделать или не хочешь, тогда Бабай, уступи место настоящему хозяину.

      2
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      Рейтинг: +7146

      Старикан 1 час назад

      К сожалению, в нашей стране органы правопорядка действуют по принципу: сначала по е.блу, а потом разберёмся... наверное... возможно... на вряд ли...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6771

      владимир миронов 2 часа назад

      Все у нас в стране делается через жо..Почему страдают невиновные и кто за это ответит?

      5
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      Рейтинг: +4896

      Каратель > владимир миронов 2 часа назад

      а кто невиновный?

      1
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      Рейтинг: +4819

      Semenycch 2 часа назад

      Ты следующий раз возьми файер и помоги хулиганам нарушать законы. У этого болвана плохо с мозгами!

      1
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      Рейтинг: +10

      hgtreds 2 часа назад

      Есть тема пацаны!
      На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
      потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +68267

      insider_retro 2 часа назад

      Подобные извинения, подлизывния и заискивания до хорошего не доведут...
      Не тех поддерживает Бабаев и не перед теми спину гнёт...
      История мутная по сути, не красивая по факту и тут извинения... Алес...

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