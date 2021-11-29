Бабаев извинился перед болельщиками ЦСКА за задержания после матча с «Зенитом»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о ситуации с болельщиками после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

– Почему пришлось задержать чуть ли не всю трибуну? Почему не работали камеры?

– Камеры работали. Но примерно на 57-й минуте встречи с «Зенитом» прекратилась видеозапись. О чем стало известно уже ближе к концу игры – то есть после того, как была использована пиротехника.

Сотрудники попытались просмотреть видеозапись и установили, что она с 57-й минуты не велась... Такое впервые случилось на нашем стадионе.

Сейчас в этом направлении активно работают сотрудники безопасности клуба и компании, которая управляет этими системами по договору с ЦСКА.

– Почему же камеры перестали записывать?

– Прорабатывается несколько версий. И человеческий фактор, и технические причины. Также не исключены попытки взлома системы. Во всяком случае, IT-специалисты рассматривают этот фактор как один из основных.

Система ранее неоднократно проверялась, сбоев не возникало никогда. И вот такое странное совпадение видится нам весьма маловероятным.

– Считаете, другого выхода у правоохранительных органов не было? Люди до сих пор не могут понять, зачем нужно сажать в автозаки и везти в отделения столько болельщиков.

– К сожалению, на эти решения правоохранительных органов клуб влиять никак не может. Конечно, мы против такого подхода. Понимаем возмущение болельщиков и пытаемся им помочь. Не только на словах, но и на деле. Клуб получил большой урок.

Мы, прежде всего, хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация.

Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов.