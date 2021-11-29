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  • Бабаев извинился перед болельщиками ЦСКА за задержания после матча с «Зенитом»

Бабаев извинился перед болельщиками ЦСКА за задержания после матча с «Зенитом»

29 ноября 2021, 19:28
16

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о ситуации с болельщиками после матча 16-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

– Почему пришлось задержать чуть ли не всю трибуну? Почему не работали камеры?

– Камеры работали. Но примерно на 57-й минуте встречи с «Зенитом» прекратилась видеозапись. О чем стало известно уже ближе к концу игры – то есть после того, как была использована пиротехника.

Сотрудники попытались просмотреть видеозапись и установили, что она с 57-й минуты не велась... Такое впервые случилось на нашем стадионе.

Сейчас в этом направлении активно работают сотрудники безопасности клуба и компании, которая управляет этими системами по договору с ЦСКА.

– Почему же камеры перестали записывать?

– Прорабатывается несколько версий. И человеческий фактор, и технические причины. Также не исключены попытки взлома системы. Во всяком случае, IT-специалисты рассматривают этот фактор как один из основных.

Система ранее неоднократно проверялась, сбоев не возникало никогда. И вот такое странное совпадение видится нам весьма маловероятным.

– Считаете, другого выхода у правоохранительных органов не было? Люди до сих пор не могут понять, зачем нужно сажать в автозаки и везти в отделения столько болельщиков.

– К сожалению, на эти решения правоохранительных органов клуб влиять никак не может. Конечно, мы против такого подхода. Понимаем возмущение болельщиков и пытаемся им помочь. Не только на словах, но и на деле. Клуб получил большой урок.

Мы, прежде всего, хотим извиниться перед болельщиками, которые поддерживают команду и зимой, и летом, и дома, и на выезде. Получается, что произошла такая беспрецедентная ситуация.

Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались. Но, как уже сказал выше, клуб не мог повлиять на действия правоохранительных органов.

  • Всего полиция задержала 408 зрителей матча.
  • 51 человека привлекли к административной ответственности.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бабаев Роман
Комментарии (16)
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житель СПб
1638204198
Надо не забывать, ч то сейчас уже вовсю действует система распознавания лиц. Все идентифицируются. Но невиновных - жалко. Нормальные люди все меньше заинтересованы ходить на матчи...
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insider_retro
1638204417
Подобные извинения, подлизывния и заискивания до хорошего не доведут... Не тех поддерживает Бабаев и не перед теми спину гнёт... История мутная по сути, не красивая по факту и тут извинения... Алес...
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владимир миронов
1638205023
Все у нас в стране делается через жо..Почему страдают невиновные и кто за это ответит?
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Старикан
1638205489
К сожалению, в нашей стране органы правопорядка действуют по принципу: сначала по е.блу, а потом разберёмся... наверное... возможно... на вряд ли...
Ответить
vladimir-7
1638205521
Какой же ты хозяин, если к тебе без разрешения входят в твой дом, там творят, что считают нужным, но ты ничего не можешь поделать или не хочешь, тогда Бабай, уступи место настоящему хозяину.
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Блямба
1638206707
Вот чушкан гинеровский.. Взял и на мусоров всё свалил.)) Красавчик.
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kvm
1638207073
отмазки кучеряшки...
Ответить
CSKA57
1638209873
Короче, клуб невиноват! Это все потусторонние силы...
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Hektor 84
1638216279
Клитор что конюшню не обсуждаешь?
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Meowbot
1638223789
***** КУЧЕРЯВЫЙ УБИЛ КОМАНДУ
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