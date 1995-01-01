Айдара из «Лейпцига» – первая цель Рангника в «Манчестер Юнайтед»

Весь Лейпциг хотят продать по частям. Такая была команда.
Ральф Рангник, который должен вскоре принять «Манчестер Юнайтед», уже думает над трансферами команды. В качестве первой цели он наметил полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдара, пишет Transfer News Central со ссылкой на британскую газету Mirror.
Они вместе работали в немецком клубе.
- 23-летний центральный полузащитник стоит 24 миллиона евро.
- В сезоне Бундеслиги он провел 11 матчей, забил 2 гола.
- «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.