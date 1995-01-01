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    Айдара из «Лейпцига» – первая цель Рангника в «Манчестер Юнайтед»

    Ральф Рангник, который должен вскоре принять «Манчестер Юнайтед», уже думает над трансферами команды. В качестве первой цели он наметил полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдара, пишет Transfer News Central со ссылкой на британскую газету Mirror.

    Они вместе работали в немецком клубе.

    • 23-летний центральный полузащитник стоит 24 миллиона евро.
    • В сезоне Бундеслиги он провел 11 матчей, забил 2 гола.
    • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ вне зоны еврокубков.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Transfer News Central

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +91648

      zigbert 44 минуты назад

      Весь Лейпциг хотят продать по частям. Такая была команда.

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      Рейтинг: +2848

      Красногорск_Фан 1 час назад

      ни один порядочный человек никогда ему больше руки не подаст.

      0
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      Рейтинг: +4022

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 1 час назад

      ты про что?

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      Рейтинг: +2848

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 1 час назад

      Про Рангника. После его ухода из Локомотива и того как он ушел ни один порядочный человек никогда ему больше руки не подаст. Ну если хочешь подать - пожалуйста.

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      Рейтинг: +4022

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 1 час назад

      дело в том что в Мире всем насрать на Локомотив и на РПЛ (что справедливо)
      да и ему думаю насрать что о нем тут думают
      Россия сама такой путь выбрала..индивидуальный

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      Рейтинг: +2848

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 52 минуты назад

      А много ли ты знаешь о мире? Чтобы делать такие суждения. Не думаю. Я постоянно общаюсь (на английском) с представителями приблизительно 20 стран от Бразилии до Швеции от, Ирландии до Австралии и восточной Африки. Многие с тобой из моих собеседников не согласятся. Спорить дальше не буду

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      Рейтинг: +4022

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 47 минут назад

      ну у меня иной опыт
      если люди в Мире и знают о нашем футболе..то о бородатых временах
      в остальном же представления не имеют
      чем отличается Локомотив от спартака..мало кто скажет)

      к Локо отношусь положительно
      но не вижу в поступке этого Рангника что то плохое
      МЮ или Вест Бромвич
      Реал или Реал Сосьедад
      не важно..всяко приятнее болота РПЛ

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      Рейтинг: +2848

      Красногорск_Фан > FENIX-SL 35 минут назад

      Характер моих контрактов по работе не отличается от контактов Рангника. Спрыгивать, дав обязательства, если предложат лучшие условия - я так не делаю. Поэтому не более чем по себе сужу. Мне предлагали много раз посреди проекта идти на большую зарплату, или к кому то более уважаемому. Не стал.

      Многие в других странах, если их представитель играет в РПЛ смотрят игры этого клуба. Многие уехавшие из России в другие страны смотрят игры Локо. Я это вижу в перекличке болельщиков на ФБ перед матчем в группе Локо. Например. Ну и так далее.

      И конечно я буду рад если РПЛ будет повышать свой уровень.
      И Локомотив будут отличать от других. Но пока это ничего не предвещает. Только деградация.

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      Рейтинг: +4022

      FENIX-SL > Красногорск_Фан 11 минут назад

      аргументированно!

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