Эджуке – лидер сезона РПЛ по количеству обводок

За количество обводок очков не дают.
Вопрос, сколько из этих 157 обводок обернулись результативными действиями?
4 гола и 2 паса)))
У форварда ЦСКА Чидеры Эджуке 157 обводок в текущем сезоне РПЛ. Это лучший показатель среди всех игроков чемпионата. Эффективность – 65 процентов.
На втором месте по количеству обводок идет Хвича Кварацхелия (136, эффективность 53 процента). Третий – Антон Зиньковский (95, 61%).
- Эджуке выступает в России с прошлого года.
- У него в сезоне РПЛ 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- ЦСКА идет в РПЛ 6-м.