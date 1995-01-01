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    Эджуке – лидер сезона РПЛ по количеству обводок

    У форварда ЦСКА Чидеры Эджуке 157 обводок в текущем сезоне РПЛ. Это лучший показатель среди всех игроков чемпионата. Эффективность – 65 процентов.

    На втором месте по количеству обводок идет Хвича Кварацхелия (136, эффективность 53 процента). Третий – Антон Зиньковский (95, 61%).

    • Эджуке выступает в России с прошлого года.
    • У него в сезоне РПЛ 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +618

      Форвард 79 1 час назад

      За количество обводок очков не дают.
      Вопрос, сколько из этих 157 обводок обернулись результативными действиями?
      4 гола и 2 паса)))

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