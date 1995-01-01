Эджуке – лидер сезона РПЛ по количеству обводок

У форварда ЦСКА Чидеры Эджуке 157 обводок в текущем сезоне РПЛ. Это лучший показатель среди всех игроков чемпионата. Эффективность – 65 процентов.

На втором месте по количеству обводок идет Хвича Кварацхелия (136, эффективность 53 процента). Третий – Антон Зиньковский (95, 61%).