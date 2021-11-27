«Работа кипит». Лидирующий в ФНЛ «Оренбург» показал реконструкцию стадиона

Пуховики в следующем сезоне поменяются местами со срамтаком. Одни туда, другие от туда. Гыгыгы
«Оренбург» работает над приведением стадиона в соответствие с регламентом РПЛ. Соответствующее видео лидер ФНЛ выложил в твиттере.
«Работа кипит», – написали в Оренбурге.
- «Оренбург» весной не допустили до РПЛ из-за несоответствия стадиона.
- При этом ранее оренбуржцы играли на этом стадионе в высшем дивизионе.
- «Оренбург» лидирует в ФНЛ с 4-очковым отрывом.
Работа кипит pic.twitter.com/dNgJzk1x1q— ФК Оренбург (@fcorenburg) November 27, 2021