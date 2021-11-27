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    «Работа кипит». Лидирующий в ФНЛ «Оренбург» показал реконструкцию стадиона

    «Оренбург» работает над приведением стадиона в соответствие с регламентом РПЛ. Соответствующее видео лидер ФНЛ выложил в твиттере.

    «Работа кипит», – написали в Оренбурге.

    • «Оренбург» весной не допустили до РПЛ из-за несоответствия стадиона.
    • При этом ранее оренбуржцы играли на этом стадионе в высшем дивизионе.
    • «Оренбург» лидирует в ФНЛ с 4-очковым отрывом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Оренбурга»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11842

      Литейный4 37 минут назад

      Пуховики в следующем сезоне поменяются местами со срамтаком. Одни туда, другие от туда. Гыгыгы

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