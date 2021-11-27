Кокорина исключили из итоговой заявки «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит игру 14-го тура Серии А против «Эмполи».

Несмотря на попадание в заявку на матч, в окончательном составе россиянина не оказалось.

По информации Firenze Viola, 30-летний футболист в преддверии встречи занимался индивидуально с тренером Ивано Тито.