Кокорина исключили из итоговой заявки «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит игру 14-го тура Серии А против «Эмполи».
Несмотря на попадание в заявку на матч, в окончательном составе россиянина не оказалось.
По информации Firenze Viola, 30-летний футболист в преддверии встречи занимался индивидуально с тренером Ивано Тито.
- Кокорин не выходил на поле с 3 октября.
- Он пропустит 7-й матч подряд.
- «Эмполи» примет «Фиорентину» сегодня в 17:00 мск.
Источник: Firenze Viola
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