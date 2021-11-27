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  • Кокорина исключили из итоговой заявки «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

Кокорина исключили из итоговой заявки «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

27 ноября 2021, 16:40
18

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит игру 14-го тура Серии А против «Эмполи».

Несмотря на попадание в заявку на матч, в окончательном составе россиянина не оказалось.

По информации Firenze Viola, 30-летний футболист в преддверии встречи занимался индивидуально с тренером Ивано Тито.

  • Кокорин не выходил на поле с 3 октября.
  • Он пропустит 7-й матч подряд.
  • «Эмполи» примет «Фиорентину» сегодня в 17:00 мск.

Источник: Firenze Viola

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Италия. Серия А Эмполи Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (18)
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заткнитемнерот
1638021327
Стабильность признак мастерства. Итальяшки об этом не знают, но это их проблема.
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Лфшт
1638022154
Дерьмище лютое. Всю карьеру только и видно про кокошу в новостях, а не в списках голеадоров.
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JTherry
1638022318
не успели включить в заявку на матч, как тут же успели выключить... не дадут Коке играть за "фиалок", его тренер в упор не видит в составе...
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DOCTOR PENALTY
1638023415
***, а я так надеялся на покер...)))
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slavа0508
1638024030
Удивительный игрок Коко всю карьеру на первых полосах новостей , а как игрок по сути средненький даже по нашему колхозу ,,,
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Dos_Santos
1638024194
Вот это и есть уровень наших нападающих. В один ряд с Дзюбой, Соболевым и Смоловым.
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Bozigit
1638026178
Уже даже жалко его
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GreyDM
1638026386
ну всё...трындец Фиорентине, считай полкоманды как х...ем сбрило))) Без него никак не вытянут)))
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"supermax"
1638026988
пора уже забыть про кокору...смех один
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Бухбух
1638029182
Кокорин - позор российского футбола. Миранчук, в отличие от него, хотя бы лавку полирует.
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