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    Кокорина исключили из итоговой заявки «Фиорентины» на матч с «Эмполи»

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин пропустит игру 14-го тура Серии А против «Эмполи».

    Несмотря на попадание в заявку на матч, в окончательном составе россиянина не оказалось.

    По информации Firenze Viola, 30-летний футболист в преддверии встречи занимался индивидуально с тренером Ивано Тито.

    • Кокорин не выходил на поле с 3 октября.
    • Он пропустит 7-й матч подряд.
    • «Эмполи» примет «Фиорентину» сегодня в 17:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Firenze Viola

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