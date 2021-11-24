Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Произойти может что угодно»

Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, не исключил возвращение своего клиента в ЦСКА.

«Вагнер еще не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Все возможно. Произойти может что угодно», – сказал агент.