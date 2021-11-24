Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Произойти может что угодно»

А я думаю одназначно усилит атаку. Он в Еврокубках за Кайрат забил больше чем все нападающие цска во всех турнирах.
Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, не исключил возвращение своего клиента в ЦСКА.
«Вагнер еще не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Все возможно. Произойти может что угодно», – сказал агент.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- Зимой Вагнер Лав станет свободным агентом.