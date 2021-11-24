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    Агент Вагнера Лава – о возвращении в ЦСКА: «Произойти может что угодно»

    Эвандро Феррейра, агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава, не исключил возвращение своего клиента в ЦСКА.

    «Вагнер еще не решил, куда будет переходить. Возвращение в Россию и ЦСКА? Все возможно. Произойти может что угодно», – сказал агент.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • Зимой Вагнер Лав станет свободным агентом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1809

      Niko 1 час назад

      А я думаю одназначно усилит атаку. Он в Еврокубках за Кайрат забил больше чем все нападающие цска во всех турнирах.

      0
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      Рейтинг: -3

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Я думаю уже не стоит

      0
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