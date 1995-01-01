Все очки в нынешней Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал благодаря голам Роналду

С нетерпением жду, когда МЮ обует ПСЖ.
На групповом этапе нынешней Лиги чемпионов очки «Манчестер Юнайтед» приносят только голы Криштиану Роналду. Они становились либо победными, либо приносили ничью.
Накануне португалец забил победный мяч в ворота «Вильярреала» (2:0).
- В 5 матчах Лиги чемпионов Роналду забил 6 голов.
- Все 3 победных гола португалец забил в последние 15 минут матчей.
- «Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Роналду забил 10+ голов за клуб в 17-м сезоне подряд