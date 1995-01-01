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    Все очки в нынешней Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал благодаря голам Роналду

    На групповом этапе нынешней Лиги чемпионов очки «Манчестер Юнайтед» приносят только голы Криштиану Роналду. Они становились либо победными, либо приносили ничью.

    Накануне португалец забил победный мяч в ворота «Вильярреала» (2:0).

    • В 5 матчах Лиги чемпионов Роналду забил 6 голов.
    • Все 3 победных гола португалец забил в последние 15 минут матчей.
    • «Манчестер Юнайтед» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

    Роналду забил 10+ голов за клуб в 17-м сезоне подряд

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии5
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      Рейтинг: +21707

      DOCTOR PENALTY 4 минуты назад

      С нетерпением жду, когда МЮ обует ПСЖ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6682

      серега кашин 1 час назад

      и после этого многие говорят что криш портит игру команды, интересно было бы посмотреть где был бы мю без него

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      111ax 1 час назад

      достойно ЗМ, один вывозит команду, а не команда вывозит его, как в случае с Месси в барсе

      3
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      Рейтинг: +1348

      x-x-x-x-x 1 час назад

      ну а ЗМ вручат Месси

      2
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      Рейтинг: +2799

      Derzkiy1 > x-x-x-x-x 1 час назад

      За переход в клуб пенсионеров

      0
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