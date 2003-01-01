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    «СЭ»: Кокорин возобновил тренировки в общей группе. Он пропустил шесть матчей

    Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к возвращению на поле.

    По информации «СЭ», 30-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе.

    Россиянин пропустил шесть матчей своей команды из-за мышечного перенапряжения.

    • В этом сезоне Кокорин провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
    • Он не выходит на поле с 3 октября.
    • Ближайший соперник «Фиорентины» – «Эмполи». Матч состоится 27 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3835

      mutabor0992 8 минут назад

      Только один вопрос."Зачем нам про этого инвалида-хулигана постоянно напоминают?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1000

      kosmonaft 17 минут назад

      кокошка кокошка ну поиграй немножко

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11767

      Литейный4 1 час назад

      Завтра напишут, что на тренировке получил травму и снова пропустит. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +181

      Вот оно чё Михалыч > Литейный4 43 минуты назад

      Литейный, брат ...Пачему у тебя постоянно Гыгыгы ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1216

      БОМЖАРНИК > Вот оно чё Михалыч 34 минуты назад

      Патаму что пьяный всегда с парацетамолом)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1216

      БОМЖАРНИК > Литейный4 33 минуты назад

      Степан здорова братишка как делишки? Шо ты там как сам? Не закодировался? Шо там бомжарня скока получит?

      0
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      Рейтинг: +181

      Вот оно чё Михалыч > БОМЖАРНИК 30 минут назад

      Эт с адной стороны. С другой стороны --ждем его ответа

      0
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      Рейтинг: +11612

      Cleaner 1 час назад

      Суперзвезда Фиорентины Кокорин возвращается в строй. Теперь Команда поборется за место в Лиге Чемпионов. А если Александр быстро наберет оптимальную форму, то Фиорентине по силам и на чемпионство Итальянское замахнуться!!!

      0
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      Рейтинг: +264

      заткнитемнерот 1 час назад

      Саша настолько талантлив, что каждая минута его игры на вес золота. Берегут. И правильно делают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11455

      NewLife 1 час назад

      Ни одному топ футболисту Европы желтая помоечная пресса не посвящает столько внимания и материалов. Журнашлюшки, вам нужна скандальность, а не футбол.

      1
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      Рейтинг: -33

      СуперПАВ9 1 час назад

      Вернетнется всех порвет

      2
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      ...
      Рейтинг: +181

      Вот оно чё Михалыч > СуперПАВ9 1 час назад

      Тебя первым порвет.Ты ж тогда там ему в руки подсунул табурет..А он то не хотел.

      1
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      Рейтинг: -33

      СуперПАВ9 > Вот оно чё Михалыч 37 минут назад

      Я тебя порву дурочка

      0
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      ...
      Рейтинг: +181

      Вот оно чё Михалыч > СуперПАВ9 33 минуты назад

      Порвешь канеш....Вот тока порвалка то у тя ишо не выросла...)) И не вырастет никогда. По тебе хилому видно. Печалька.

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      Рейтинг: +22941

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну пора, Саня.

      0
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      Рейтинг: +181

      Вот оно чё Михалыч > vladimir-7 1 час назад

      Когда у вас слишком много мыслей о прошлом, это становится похожим на петлю. Ты должен думать о настоящем

      1
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      Рейтинг: +1751

      Enter2006 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Цитата Ибры? ))

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      Рейтинг: +181

      Вот оно чё Михалыч > Enter2006 49 минут назад

      Так и есть.
      А ведь верно Ибра сказал----думать о настоящем

      Как в песне ---
      Есть только миг
      Между прошлым и будущим
      Именно он называется жизнь
      За него и держись ---------

      А миг это и есть настоящее.Здесь и сейчас.

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      Рейтинг: +1356

      vmonomah17 2 часа назад

      Саня, держись! Осталось немного до зимней паузы дотянуть, а там можно еще травму придумать!
      Покажи этим макаронникам, что такое связываться с русскими футболистами))))

      5
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      Рейтинг: +6670

      серега кашин 2 часа назад

      и еще пропустит и не один

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