«СЭ»: Кокорин возобновил тренировки в общей группе. Он пропустил шесть матчей

Только один вопрос."Зачем нам про этого инвалида-хулигана постоянно напоминают?"
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин близок к возвращению на поле.
По информации «СЭ», 30-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе.
Россиянин пропустил шесть матчей своей команды из-за мышечного перенапряжения.
- В этом сезоне Кокорин провел 3 игры, результативными действиями не отличался.
- Он не выходит на поле с 3 октября.
- Ближайший соперник «Фиорентины» – «Эмполи». Матч состоится 27 ноября.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.