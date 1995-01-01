Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Рамос – в заявке «ПСЖ» на игру с «Манчестер Сити»

    Тренерский штаб «ПСЖ» определился с заявкой команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    В состав включен центральный защитник Серхио Рамос, который может дебютировать за парижскую команду спустя 4,5 месяца после перехода.

    35-летний испанец пропустил начало сезона из-за травм, от которых он полностью восстановился только сейчас.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1188

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Мож выйдет на 2 минуты) И зачем эту плаксу мешок покупал не ясно.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91378
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68186
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru