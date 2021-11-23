Рамос – в заявке «ПСЖ» на игру с «Манчестер Сити»

Тренерский штаб «ПСЖ» определился с заявкой команды на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В состав включен центральный защитник Серхио Рамос, который может дебютировать за парижскую команду спустя 4,5 месяца после перехода.
35-летний испанец пропустил начало сезона из-за травм, от которых он полностью восстановился только сейчас.
- «Сити» примет «ПСЖ» в среду, 24 ноября.
- Начало матча – в 23:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт «ПСЖ»