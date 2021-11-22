Сафонов – о вратаре с идеальной карьерой: «Касильяс. Играл всю жизнь в одном клубе»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о вратаре с идеальной карьерой.
– Есть какая-то карьера вратаря, которую ты считаешь близкой к идеалу?
– Не знаю, все-таки приходит в голову какой-нибудь Икер Касильяс, что отыграл практически всю жизнь в одном клубе и вполне удачно.
Наверное, это какой-то приближенный к идеалу пример. Потому что он играл всю жизнь в одном клубе, и в итоге они боролись за самые высокие места не только в стране, но и в мире. Наверное, это идеал.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- Он играет за основу клуба с 2019 года.
- Сафонов регулярно играет за сборную России.
Источник: ютуб-канал сборной России