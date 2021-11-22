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  • Сафонов – о вратаре с идеальной карьерой: «Касильяс. Играл всю жизнь в одном клубе»

Сафонов – о вратаре с идеальной карьерой: «Касильяс. Играл всю жизнь в одном клубе»

22 ноября 2021, 13:37
9

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о вратаре с идеальной карьерой.

– Есть какая-то карьера вратаря, которую ты считаешь близкой к идеалу?

– Не знаю, все-таки приходит в голову какой-нибудь Икер Касильяс, что отыграл практически всю жизнь в одном клубе и вполне удачно.

Наверное, это какой-то приближенный к идеалу пример. Потому что он играл всю жизнь в одном клубе, и в итоге они боролись за самые высокие места не только в стране, но и в мире. Наверное, это идеал.

  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • Он играет за основу клуба с 2019 года.
  • Сафонов регулярно играет за сборную России.

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Краснодар Реал Касильяс Икер Сафонов Матвей
Комментарии (9)
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Давид59
1637578404
А вот и не в одном клубе.
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Dr.Metal
1637579975
Про Порту забыл. В одном клубе это он про Акинфеева хотел сказать наверное
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portero
1637587653
Давай дерзай, пока у Краснодара с борьбой за высокие места плохо получается. Может из тебя капитан получится, начнешь строить лентяев лучше тренера...
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mikturovpefz
1637591916
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