Сафонов – о вратаре с идеальной карьерой: «Касильяс. Играл всю жизнь в одном клубе»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о вратаре с идеальной карьерой.

– Есть какая-то карьера вратаря, которую ты считаешь близкой к идеалу?

– Не знаю, все-таки приходит в голову какой-нибудь Икер Касильяс, что отыграл практически всю жизнь в одном клубе и вполне удачно.

Наверное, это какой-то приближенный к идеалу пример. Потому что он играл всю жизнь в одном клубе, и в итоге они боролись за самые высокие места не только в стране, но и в мире. Наверное, это идеал.