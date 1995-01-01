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    Сафонов – о вратаре с идеальной карьерой: «Касильяс. Играл всю жизнь в одном клубе»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о вратаре с идеальной карьерой.

    – Есть какая-то карьера вратаря, которую ты считаешь близкой к идеалу?

    – Не знаю, все-таки приходит в голову какой-нибудь Икер Касильяс, что отыграл практически всю жизнь в одном клубе и вполне удачно.

    Наверное, это какой-то приближенный к идеалу пример. Потому что он играл всю жизнь в одном клубе, и в итоге они боролись за самые высокие места не только в стране, но и в мире. Наверное, это идеал.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • Он играет за основу клуба с 2019 года.
    • Сафонов регулярно играет за сборную России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1603

      Dr.Metal 54 минуты назад

      Про Порту забыл. В одном клубе это он про Акинфеева хотел сказать наверное

      0
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      Рейтинг: +5260

      Давид59 1 час назад

      А вот и не в одном клубе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4615

      Semenycch 1 час назад

      А в России такого как Касильяс нет? Точнее намного лучше. Могу подсказать, фамилия начинается на последнюю букву алфавита.

      0
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      Рейтинг: +1294

      Хейтер Аларм > Semenycch 13 минут назад

      Касильяс в отличие от последней буквы алфавита несколько раз брал ЛЧ!! И ЧМ, и ЧЕ!!

      0
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      Рейтинг: +11286

      DeStar > Semenycch 12 минут назад

      про яшина что ли? если да, то время все же разное было

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