«Динамо» провело свой лучший первый круг в истории РПЛ

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Закончился первый тур чемпионата России сезона-2021/2022.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице. У команды 29 очков.
- Это лучший результат в истории клуба в РПЛ.
- «Динамо» возглавляет Сандро Шварц.