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    Тест: сразись с высшим разумом

    «Динамо» провело свой лучший первый круг в истории РПЛ

    Закончился первый тур чемпионата России сезона-2021/2022.

    «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице. У команды 29 очков.

    • Это лучший результат в истории клуба в РПЛ.
    • «Динамо» возглавляет Сандро Шварц.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2021 23:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ertg687 7 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10072

      alex1951 38 минут назад

      Приятно читать такие отзывы.

      1
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      Рейтинг: +17537

      derrik2000 1 час назад

      Рад за Шварца и Ко.
      Желаю не останавливаться на достигнутом.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      Loko_Roma 2 часа назад

      Хочется чтобы динамо не сбавляло, и держали курс по выращиванию молодежи, очень классная команда

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