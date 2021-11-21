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    «Капитан, лидер». УЕФА сделал пост в честь дня рождения Джикии

    Защитнику «Спартака» и сборной России Георгию Джикии исполнилось 28 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА. Она выложила последний гол игрока за сборную.

    «Защитник, лидер, капитан!» – написал УЕФА.

    • Джикия – воспитанник «Локомотива».
    • Со «Спартаком» игрок брал РПЛ.
    • Джикия стоит 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2993

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Многовато что то он стоит.Как бы богатые клубы его не купили.

      0
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      Рейтинг: +603

      Hoahin 1 час назад

      Слишком много почестей для посредственного игрока.

      0
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      Рейтинг: +3567

      R_a_i_n > Hoahin 49 минут назад

      игрок может и не топ, но номер не отбывает на поле))) по Российским меркам, так лучший цз.

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