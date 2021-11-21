«Капитан, лидер». УЕФА сделал пост в честь дня рождения Джикии

Многовато что то он стоит.Как бы богатые клубы его не купили.
Защитнику «Спартака» и сборной России Георгию Джикии исполнилось 28 лет. Его не забыла поздравить пресс-служба УЕФА. Она выложила последний гол игрока за сборную.
«Защитник, лидер, капитан!» – написал УЕФА.
- Джикия – воспитанник «Локомотива».
- Со «Спартаком» игрок брал РПЛ.
- Джикия стоит 9 миллионов евро.
Георгию Джикии -Защитник, лидер, капитан! @TeamRussia @fcsm_official pic.twitter.com/OV6SvDDZXj— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 21, 2021