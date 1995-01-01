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    «Динамо» в первые 27 минут матча с «Арсеналом» забило 4 гола. Фанаты туляков покинули стадион

    В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». К 27-й минуте москвичи повели 4:0.

    Дублем отметился динамовский воспитанник Вячеслав Грулев.

    • В случае победы «Динамо» поднимется на 2-е место.
    • «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.
    • Туляки не побеждают на выезде в РПЛ с 19 сентября.

    UPD: по ходу первого тайма фанаты «Арсенала» покинули стадион, о чем пишет «Чемпионат».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5604

      sochi-2013 2 минуты назад

      Вот предупреждал же, что Шварц отодвинет Сочи. Может он не сильнее Федотова, но состав у него поинтереснее. Сочи сегодня обязано победить, или попрощается с вторым местом к концу сезона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12975

      ilichkadr 7 минут назад

      Арсеналу пора в ФНЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2341

      Блямба 27 минут назад

      )
      Ну,и куда смотрит Газпром?))

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