«Динамо» в первые 27 минут матча с «Арсеналом» забило 4 гола. Фанаты туляков покинули стадион

Вот предупреждал же, что Шварц отодвинет Сочи. Может он не сильнее Федотова, но состав у него поинтереснее. Сочи сегодня обязано победить, или попрощается с вторым местом к концу сезона.
В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». К 27-й минуте москвичи повели 4:0.
Дублем отметился динамовский воспитанник Вячеслав Грулев.
- В случае победы «Динамо» поднимется на 2-е место.
- «Арсенал» идет в зоне переходных матчей.
- Туляки не побеждают на выезде в РПЛ с 19 сентября.
UPD: по ходу первого тайма фанаты «Арсенала» покинули стадион, о чем пишет «Чемпионат».