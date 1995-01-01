«Динамо» в первые 27 минут матча с «Арсеналом» забило 4 гола. Фанаты туляков покинули стадион

В эти минуты проходит матч 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Арсеналом». К 27-й минуте москвичи повели 4:0.

Дублем отметился динамовский воспитанник Вячеслав Грулев.

В случае победы «Динамо» поднимется на 2-е место.

«Арсенал» идет в зоне переходных матчей.

Туляки не побеждают на выезде в РПЛ с 19 сентября.

UPD: по ходу первого тайма фанаты «Арсенала» покинули стадион, о чем пишет «Чемпионат».